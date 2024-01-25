Брати, "одержимі" вікінгами, хочуть побудувати Валгаллу з будинками в стилі хоббітів (фото)

Енді та Нік Бертран використовують свої навички, щоб побудувати десятки будівель у стилі вікінгів на своїй ділянці площею 30 акрів. Після завершення будівництва в їхньому поселенні з'являться гігантська медоварня і житлові будиночки.

Брати Енді та Нік Бертран, "одержимі" вікінгами, перетворили свою ділянку в лісі в США на невеличке селище в скандинавському стилі, яке вони називають Валгалла. Про це пише Daily Star.

Чоловіки повністю занурилися у спосіб життя вікінгів. Вони навіть власноруч виготовили трони, які стануть центральним елементом їхнього фентезійного поселення.

Однак брати не мають наміру залишати своє невелике скандинавське село тільки собі, оскільки у них є додаткові плани щодо розширення проєкту, розташованого в штаті Монтана, США. Близнюки мають намір надати іншим людям можливість пожити в "середньовіччі з сучасним ухилом".

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Близнюки, які керують компанією Bertrand Brothers Landscaping & Construction, використовують свої навички, щоб побудувати десятки будівель у стилі вікінгів на своїй ділянці площею 30 акрів. Після завершення будівництва у Валгаллі з'являться гігантська медоварня і кілька будиночків у скандинавському стилі для короткострокової оренди, а також кам'яні руни й різьблені реліквії.

Енді та Нік розповіли виданню, що їхня мета — створити цілорічний кельтський фестиваль. Село також буде являти собою сучасний погляд на Середньовіччя.

Брати Енді та Нік Бертран "одержимі" вікінгами Фото: Bertrand Brothers/Facebook

Брати є також самопроголошеними фанатами Дж.Р.Р. Толкієна. У них день народження в один день із Більбо і Фродо Беггінсами, тому вони планують побудувати на ділянці кілька будинків у стилі Хоббітону.

"Було б чудово розділити це з усіма і мати місце, де люди зможуть по-справжньому зануритися в скандинавську культуру і культуру вікінгів. Ми хочемо, щоб це було повне занурення, повний крок убік від сучасного світу", — розповів Нік.

Брати є також самопроголошеними фанатами Дж.Р.Р. Толкієна. Фото: Bertrand Brothers/Facebook

Близнюки вважають, що на завершення їхнього "проєкту всього життя" піде 10 років. Поки що єдиними будівлями на величезній території є високі дерев'яні трони, оточені лисячими хутрами і шоломами вікінгів. Також можна помітити сокиру воїна і черепи різних тварин з вирізаними на них кельтськими вузлами.

"Ми ніколи не живемо в сучасному світі просто так. Він просто недостатньо цікавий для нас", — додав Енді.

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