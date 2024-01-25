"Упав із ліжка": чоловік став мільйонером під час круїзу Карибами (фото)

Джером Теста став одним із п'яти переможців лотереї New Year's Millionaire Raffle. Радісну новину чоловік дізнався з інтернету, перебуваючи на борту круїзного лайнера.

39-річний Джером Теста зі штату Вірджинія (США) перебував у круїзі Карибами, коли дізнався, що зірвав джекпот у лотерею New Year's Millionaire Raffle на суму 1 мільйон доларів. Про це пише UPI.

Чоловік зазначив, що після такої новини його подорож перетворилася з приємної на "незабутню".

Житель Оранджа розповів представникам лотереї Вірджинії, що перебував на борту круїзного лайнера, коли зайшов в інтернет і виявив, що став одним із п'яти переможців лотереї New Year's Millionaire Raffle. Сума його виграшу склала 1 мільйон доларів.

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"Моя дружина закричала і я впав із ліжка. Я досі не можу прийти до тями!" — згадує Теста.

Сума виграшу склала 1 мільйон доларів Фото: X (Twitter)

Теста, який купив квиток у магазині Wawa на Планк-роуд у Фредеріксбурзі, був змушений чекати закінчення подорожі, щоб повернутися додому до Вірджинії та забрати свій приз.

Подружжя не стало розповідати, як вони планують витратити свій виграш. Вони зазначили, що частина призу піде на турботу про сім'ю.

Видання зазначає, що ще чотири учасники в штаті Вірджинія виграли 1 мільйон доларів, включно з жінкою з Вудбріджа, яка також щойно повернулася з відпустки.

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