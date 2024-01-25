Дешево і красиво: жінка перетворила гараж батьків на затишну оселю для себе та нареченого (фото)

Саванна Шоклі витратила на матеріали 1500 доларів. Це приблизно стільки ж, скільки вона та її партнер витрачали на оренду житла щомісяця.

У США мешканка штату Делавер перетворила гараж своїх мами й тата на затишну однокімнатну квартиру, схожу на котедж, усього за 1500 доларів, про що свідчить серія нещодавніх відеороликів у TikTok. Про своє нетрадиційне житло 24-річна Саванна Шоклі розповіла виданню Daily Mail.

Дівчина, яка є фронтвумен свого однойменного гурту Savannah Band, як повідомляється, надихнулася схожим ремонтом гаража, який вона провела, живучи у Фресно, штат Каліфорнія, у 2022 році. Вона детально описала переобладнаний гараж у ролику, що набрав понад 4,2 мільйона переглядів. Після переїзду в Делавер вона вирішила повторити свій "трюк".

Разом із нареченим, братом, дядьком і кількома друзями дівчина вирушила в магазин Home Depot і витратила на матеріали 1500 доларів. Це приблизно стільки ж, скільки Шоклі та її партнер витрачали на оренду житла щомісяця.

Життя в батьківському гаражі ніколи не виглядало так добре Фото: TikTok

Потім вони взялися за роботу, перетворюючи старий захаращений гараж на житло своєї мрії.

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Спочатку закохані звели дві стіни, відгородивши простір, де Шоклі житиме і працюватиме. Після встановлення гіпсокартону та ізоляції вони поклали підлогу, що складалася з вінілових панелей з малюнком під дерево з магазину Lowe's. Пізніше в приміщенні з'явився затишний куточок з диванами, кавовим столиком, картинами та іншим. Дівчині не довелося встановлювати сантехніку, велику побутову техніку або навіть повноцінну кухню, оскільки поруч розташований будинок її батьків.

"У нас тут є холодильник і мікрохвильовка. Але ми також користуємося їхньою кухнею, коли нам потрібно", — сказала американка.

у приміщенні з'явився затишний куточок із диванами, кавовим столиком, картинами та іншим Фото: TikTok

У її новому помешканні також багато фотографій вітрильників, черепашок, які вона збирала, та інших елементів морської тематики.

"Мені подобається, коли в будинку панує бохо-пляжна атмосфера. Я живу поруч із пляжем. Відтоді як ми його побудували, до мене часто приходять друзі. Ми добре проводимо час і всім це подобається", — каже вона.

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