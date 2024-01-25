Намагалася отруїти: прибиральниця фабрики підмішувала віагру в офісну каву (фото)

Про ймовірне отруєння стало відомо, коли один із працівників помітив незвичну рідину у своїй чашці й упізнав в ній сині та білі вкраплення. Ще одним доказом став запис із камери відеоспостереження.

У Великій Британії 62-річна прибиральниця фабрики Карен Біл намагалася "отруїти" своїх колег, підмішавши віагру в каву. Сама жінка не визнає своєї провини. Про це пише Daily Star.

Британка сім років пропрацювала на заводі Envirograf у Дуврі (Англія). У середу, 24 січня присяжні в Кентерберійському королівському суді дізналися, що її помітили на таємно встановленій камері, яка, ймовірно, возилася з банкою розчинних гранул Nescafe Blend 37.

Про ймовірне отруєння стало відомо, коли один із працівників помітив незвичну рідину у своїй чашці й упізнав в ній сині та білі вкраплення. Виступаючи на початку судового процесу, прокурор Метью Ходжеттс сказав, що це було не те, що людина очікує побачити у своїй каві. У 13-хвилинному ролику з камер спостереження видно, як Біл у синіх латексних рукавичках струшує банку і періодично висипає частину вмісту, після чого ставить її назад на полицю.

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Прокурори також визначили, що в одній із частин ролика вона нібито намагалася запобігти появі відбитків пальців на банці, коли натягувала рукав на руку. Поліція була піднята по тривозі після того, як її нібито "спіймали на гарячому", повідомив суд.

Фабрика Envirograf у Дуврі Фото: SWNS

У результаті розслідування у двох банках — у кабінеті бухгалтера Катріни Грейвенор і в кабінеті секретаря компанії Джин Сміт — було виявлено ненормальні "інгредієнти", зокрема силденафіл, препарат від еректильної дисфункції, який продається під брендом "Віагра". У каві також було виявлено ліки проти підвищеного холестерину. Однак Біл заявила, що "досліджувала" банку, а замість цього стала жертвою "злісних звинувачень". Жінка заперечує обидва факти злочину.

Хоча прокурори зазначили, що жодна зі знайдених хімічних речовин не була токсичною або "обов'язково спричинила б проблеми", стверджувалося, що своїми передбачуваними діями вона мала намір заподіяти шкоду. На думку суду, міс Грейвенор встановила камеру після того, як у неї виникли підозри. Відеозапис було зроблено у вересні 2018 року, але до цього моменту Біл, як стверджується, вже підмішувала гранули.

"Вона мала намір здійснити певний вплив на цих двох жінок, підмішавши їм у каву інші речовини. Ось чому обвинувачення стверджує, що вона намагалася отруїти. Вона заперечує, що клала або намагалася покласти будь-яку речовину в ці банки з кавою, і, можливо, збирається припустити, що ці звинувачення проти неї мають зловмисний характер. Але обвинувачення стверджує, що ці речовини були підмішані в каву цих двох жінок з надією і з наміром домогтися певного ефекту і, щонайменше, викликати в них роздратування", — сказав містер Ходжеттс присяжним.

Карен не визнає свою, налаштовуючи на тому, що вона перевіряла банки з кавою Фото: SWNS

Біл заперечувала, що в неї були якісь претензії до міс Грейвенор і міс Сміт. Вона рішуче заявила, що нічого не підсипала в каву, і сказала, що головний управитель велів їй "наглядати за нею".

"Він просто сказав, що Катріна Грейвенор турбується про свою каву і вважає, що хтось із нічного персоналу підмішує щось, і щоб я просто пригледіла за ним", — сказала Біл присяжним.

Обшук у будинку жінки не виявив жодних хімічних речовин, які могли б використовуватися для підмішування кави. Судовий процес триває.

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