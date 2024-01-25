Вилізла з решітки клімат-контролю: водій знайшов у своєму авто метрову змію (фото, відео)

Ймовірно, це був звичайний деревний вуж. Він проліз у салон машини через двері, що були відчиненими на ніч.

Австралійська сім’я з Квінсленда пережила справжній шок під час поїздки вздовж Elliot Heads Road до Бандаберга, виявивши в автомобілі справжню змію. Детальніше про цей курйозний інцидент пише 7 News.

Під час мандрівки батько сімейства раптово здригнувся і загальмував, закричавши дітям: "Гадаю, в машині змія, вона щойно спробувала вкусити мене!". Пасажири швидко вийшли на зовні й через п’ять хвилин побачили, як рептилія визирає з решітки клімат-контролю.

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"Всі почали панікувати. Ми бачили, як вона виповзла з вентиляційного отвору, але швидко сховалася в іншому місці", – згадує в інтерв’ю журналістам донька водія машини Ліллі Дівайн.

Нажаханим австралійцям довелося їхати 20 хвилин додому зі змією в авто.

"Вночі ми залишили одне з вікон відчиненим у надії, що вона піде сама. Так і сталося – на ранок змії вже не було", – додає Ліллі.

Сім’я вважає, що це був звичайний деревний вуж завдовжки близько метра. Ймовірно, він проліз у салон через двері, що були відчиненими на ніч.

До слова, ці плазуни поширені в багатьох регіонах Австралії та Папуа Нової Гвінеї. Вони неотруйні й полюють на дрібних тварин за допомогою гострих зубів.

Нагадаємо, це вже не перша подібна історія. Нещодавно на борту літака авіакомпанії Thai AirAsia, що прямував за маршрутом Бангкок – Пхукет (Таїланд), шоковані пасажири помітили змію, яка повзала над багажними полицями. Член екіпажу намагається зловити рептилію за допомогою пластикової пляшки, але безуспішно. Згодом йому таки вдається загнати "незвану гостю" в пакет для сміття. Рептилія, ймовірно, пробралася на борт у чиїйсь ручній поклажі.

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