Пасажир літака з "алергією на все" понюхав рибну страву й провів 11 годин у туалеті (фото)

Пасажир відразу почав сильно пітніти, почервонів і вкрився висипкою. На щастя, у вбиральні стояв фільтр, це дозволив йому уникнути небезпеки.

32-річний професор університету Лукас Гонсалвес Діас, який стверджує, що має алергію "майже на все", провів 11 годин у туалеті літака. Це сталося після того, як він відчув запах риби, пише видання The Mirror.

Напередодні бразилець з радістю сів на літак до Португалії з пересадкою у Парижі. Попередньо пасажир повідомив екіпаж про свої проблеми зі здоров’ям, тож сподівався на комфортну подорож. Але сталась одна непрогнозована прикрість, що зіпсувала йому весь переліт.

Лукас каже, що у нього алергія "майже на все" Фото: Jam Press

Проблеми почались, коли стюардеси взялись розносити їжу, зокрема страву з риби. Почувши аромат, що міг спровокувати смертельну алергічну реакцію, пасажир вистрибнув з крісла й побіг до туалету, щільно зачинивши за собою двері.

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Лукас згадує, що відразу почав сильно пітніти, почервонів і вкрився висипкою. На щастя, у туалеті стояв фільтр, це дозволив пасажирові уникнути небезпеки у салоні літака. Там він і просидів весь політ, читаючи від нудьги інструкції на стіні.

Повідомляється, що лікарі діагностували у Гонсалвеса Діаса цілу низку алергій, зокрема на горіхи, кокоси, корицю, ананаси, морепродукти, молочні продукти, зелень, латекс, харчові барвники та консерванти, ароматичні хімікати, домашній пил, цвіль, деякі види пилку та на шерсть тварин.

За останні 8 років Гонсалвес Діас аж 20 разів потрапляв до лікарні через гостру алергічну реакцію Фото: Jam Press

Найстрашніший напад, що супроводжувався анафілактичним шоком й зупинкою серця, стався, коли до його будинку у Вікторії, що в Бразилії, донісся від сусідів запах рагу з мідій та креветок. Того дня професор ледь не помер. На щастя, його друзі вчасно викликали швидку допомогу.

За останні 8 років Гонсалвес Діас аж 20 разів потрапляв до лікарні через гостру алергічну реакцію. Однак це не завадило бразильцю знайти кохання – 3 роки тому він побрався зі своєю коханою й відтоді вони щасливо живуть разом.

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