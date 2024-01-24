Народженій у McDonald's дитині батьки придумали дуже смішне ім'я (фото)

Поява малюка стала для всіх несподіванкою, адже він народився передчасно – на два тижні раніше терміну.

Еналісія Бек з Вісконсіна, що в США, народила дитину на автостоянці McDonald's, бо не встигла вчасно доїхати у пологовий будинок. Тепер батьки вигадали новонародженому хлопчикові кілька жартівливих імен. Про це пише видання Fox News.

Еналісія відчула, що у неї почалися перейми, пізно вночі. Коли біль посилився, жінка розбудила свого чоловіка Даніела. Викликавши швидку, подружжя негайно вирушило до лікарні, але малюк вирішив не чекати.

Еналісія Бек народжувала в багажнику свого авто на стоянці біля McDonald's Фото: Analysia Beck

"Я відчула, що народжу просто зараз. Ми повинні підготуватися", – сказала тоді своєму чоловікові Еналісія, в якої вже є троє дітей.

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Подружжя припаркувалося на стоянці McDonald's. Жінка розташувалась у багажнику авто, поки чекала свою маму, яка їхала слідом на іншій машині.

Матір не могла не думати про безглуздість всієї ситуації.

"Лежачи у багажнику, я подумала: це реально трапляється в McDonald's! Неймовірно! – згадує вона.

Поява малюка стала для всіх несподіванкою, адже він народився передчасно – на два тижні раніше терміну.

Коли на місце під'їхали поліціанти та парамедики, голівку дитини вже було видно. Через кілька хвилин Еналісія народила, однак потримати сина їй дозволили тільки в кареті "швидкої", бо медикам необхідно було спершу перевірили, чи все гаразд з новонародженим.

Сімейство Беків жартівливо називає хлопчика МакФларрі Фото: Analysia Beck Сімейство Беків жартівливо називає хлопчика МакФларрі Фото: Analysia Beck

Сімейство Беків жартівливо називає хлопчика МакФларрі та МакБебі "на честь" популярних страв у меню McDonald's.

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