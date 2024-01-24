Народженій у McDonald's дитині батьки придумали дуже смішне ім'я (фото)
Поява малюка стала для всіх несподіванкою, адже він народився передчасно – на два тижні раніше терміну.
Еналісія Бек з Вісконсіна, що в США, народила дитину на автостоянці McDonald's, бо не встигла вчасно доїхати у пологовий будинок. Тепер батьки вигадали новонародженому хлопчикові кілька жартівливих імен. Про це пише видання Fox News.
Еналісія відчула, що у неї почалися перейми, пізно вночі. Коли біль посилився, жінка розбудила свого чоловіка Даніела. Викликавши швидку, подружжя негайно вирушило до лікарні, але малюк вирішив не чекати.
"Я відчула, що народжу просто зараз. Ми повинні підготуватися", – сказала тоді своєму чоловікові Еналісія, в якої вже є троє дітей.
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Подружжя припаркувалося на стоянці McDonald's. Жінка розташувалась у багажнику авто, поки чекала свою маму, яка їхала слідом на іншій машині.
Матір не могла не думати про безглуздість всієї ситуації.
"Лежачи у багажнику, я подумала: це реально трапляється в McDonald's! Неймовірно! – згадує вона.
Поява малюка стала для всіх несподіванкою, адже він народився передчасно – на два тижні раніше терміну.
Коли на місце під'їхали поліціанти та парамедики, голівку дитини вже було видно. Через кілька хвилин Еналісія народила, однак потримати сина їй дозволили тільки в кареті "швидкої", бо медикам необхідно було спершу перевірили, чи все гаразд з новонародженим.
Сімейство Беків жартівливо називає хлопчика МакФларрі та МакБебі "на честь" популярних страв у меню McDonald's.
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