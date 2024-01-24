Понад 18 сантиметрів: жінка відростила найдовше у світі волосся на руці (відео)

Американка Мейсі Девіс-Сазерленд носить почесний титул володарки найдовшого волосся на руці серед жінок.

Мешканка Каліфорнії, що в США, потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки одному волоску на своїй руці – його довжина аж 18,4 сантиметрів. Про це повідомляє Guinness World Records.

Мейсі Девіс-Сазерленд розповіла, що помітила незвично довгу волосину на руці лише в 2012 році, коли навчалася в старших класах школи.

"Я була в Діснейленді з сім'єю моєї найкращої подруги Кейлі. Одного разу її брат вказав на довгу волосинку на моїй руці. Навіть хотів висмикнути її!" – згадує жінка.

Тоді Мейсі не дала цього зробити й вирішила виростити її якомога довшою, щоб одного дня побити світовий рекорд. За словами американки, волосинка часто виростала до 15 см, але обривалась або випадково висмикувалась.

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Цікаво, що навіть довжини в 14 см було достатньо для встановлення світового рекорду, але Мейсі вирішила почекати ще кілька місяців, аби отримати більш разючу цифру.

У грудні феноменальну довжину волосини було офіційно зафіксовано – 18,4 см. Тепер Девіс-Сазерленд носить почесний титул володарки найдовшого волосся на руці серед жінок.

Американка зізнається, що має намір продовжувати відрощувати волосся, доки не поб'є абсолютний рекорд, який зараз утримує уродженець Каліфорнії Девід Рід із показником у 21,7 см.

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