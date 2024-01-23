"Господь велів нам": влада США звинувачує пастора онлайн-церкви у привласненні $1,3 млн (фото)

Ілай Регаладо та його дружина продавали власну криптовалюту INDXcoin парафіянам своєї церкви. Частину отриманих грошей вони витратили на Range Rover, розкішні сумки, коштовності, помічницю по господарству, оренду яхт і пригоди на снігоходах

Влада США звинуватила пастора з Колорадо в привласненні 1,3 млн доларів у криптовалютній схемі. Понад 300 осіб купили INDXcoin, криптовалюту, створену служителем Бога і продавану через його онлайн-церкву, яка була визнана неліквідною і практично нічого не вартою. Про це пише NBC News.

Сам пастор розповів послідовникам у відеозверненні, що "Господь велів йому це зробити".

Ілай Регаладо і його дружина продавали свою криптовалюту INDXcoin християнським громадам у Денвері, кажучи, що Бог сказав йому, що люди стануть багатими, якщо вкладуть гроші, йдеться в заяві Відділу цінних паперів Колорадо, опублікованій у четвер, 18 січня.

У документах також стверджується, що INDXcoin зібрав майже 3,2 мільйона доларів. Щонайменше 1,3 мільйона доларів із цієї суми дісталися безпосередньо Регаладо або були використані для їхньої особистої вигоди, ідеться у скарзі, поданій у вівторок (23 січня) в окружний суд округу Денвер.

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У відеозверненні до своїх послідовників минулого тижня служитель церкви заявив, що звинувачення в тому, що він привласнив частину грошей своїх парафіян, "є правдою".

"З 1,3 мільйона доларів півмільйона доларів пішло в податкову службу, а кілька сотень тисяч доларів пішли на ремонт будинку, який нам велів зробити Господь", — сказав він у відео.

Подружня пара також нібито витратила кошти інвесторів на Range Rover, розкішні сумки, коштовності, помічницю по господарству, оренду яхт і пригоди на снігоходах, ідеться у скарзі. Подружжю було пред'явлено звинувачення в порушенні положень Закону про цінні папери Колорадо, спрямованих на боротьбу з шахрайством.

Понад 300 осіб купили INDXcoin, криптовалюту, яку створив служитель Бога і продає через свою онлайн-церкву Фото: INDXCoin

Комісар з цінних паперів Колорадо Тунг Чан заявила, що подала цивільне обвинувачення в шахрайстві після того, як до неї звернулися люди, які інвестували й втратили свої гроші через вкладення в INDXcoin.

"Ми стверджуємо, що пан Регаладо скористався довірою і вірою своєї власної християнської громади і що він продавав їм захмарні обіцянки багатства, коли продавав їм криптовалюту, яка, по суті, нічого не варта", — ідеться в заяві Чан.

Неліквідні та практично нічого не варті

Видання зазначає, що Регаладо стверджував, що Бог сказав йому, що інвестори стануть багатими, якщо вкладуть гроші в INDXcoin, рекламуючи його як інвестицію з низьким ризиком і високим прибутком, прив'язану до середньої вартості 100 найбільших криптовалют.

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Насправді криптовалюта була неліквідною і практично нічого не коштувала. Монета була доступна тільки на біржі Kingdom Wealth Exchange, яку сім'я Регаладо закрили. Тепер валюту не можна продати ніде.

Ілай Регаладо і його дружина продавали свою криптовалюту INDXcoin християнським громадам Фото: NBC News

"Ми повірили Богу на слово і продали криптовалюту, яка не має чіткого виходу. Ми досі віримо в те, що Бог створить диво. Бог створить диво у фінансовому секторі", — сказав Регаладо у своєму відеозверненні.

У коментарях до відео Регаладо десятки людей продовжують запевняти його в тому, що Господь "поверне ситуацію назад".

Маркетинг, заснований на вірі

Регаладо було 22 роки, і він відбував тюремний термін за "розгін автомобілів", коли 20 років тому віра покликала його стати пастором, розповів він у подкасті на YouTube. Чоловік почав проповідувати в онлайн-церкві Victorious Grace Church, де він і його дружина є єдиними двома співробітниками.

Регаладо, у якого не було досвіду роботи з криптовалютами або біржами, сказав, що божественне натхнення покликало його запустити INDXcoin і Kingdom Wealth Exchange.

"У жовтні 2021 року Господь показав мені цю криптовалюту. Він сказав, щоб я відніс це моїм людям для передачі багатства", — заявляв Регаладо в серпні 2022 року.

Чоловік заявив, що сам Господь показав йому криптовалюту Фото: Reddit

Пастор рекламував INDXcoin на презентаціях у своїй церкві та в інших, які він знайшов через інших пасторів, ідеться в судовому позові. З червня 2022 року по квітень 2023 року криптовалюта зібрала майже 3,2 мільйона доларів, продаючи незареєстровані цінні папери, ідеться у скарзі.

У відеороликах на YouTube-каналі INDXcoin Регаладо цитує біблійні вірші, радячи інвесторам очікувати на "диво", чекаючи "Божого плану". Чоловік також говорив інвесторам, що вони "віддаватимуть десятину" і "сіятимуть" у фонди, які допомагають вдовам і сиротам, але кошти здебільшого йшли в кишені пастора і його дружини.

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