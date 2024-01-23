Герой дня: хаскі на прізвисько Кобі врятував житловий район від потенційно вибуху (відео)

Завдяки наполегливості тварини фахівцям вдалося перекрити вибухонебезпечний витік газу й уникнути катастрофи.

У США хаскі на прізвисько Кобі врятував житловий район у Філадельфії від потенційно вибухонебезпечного витоку газу. Собака, відчувши запах, почав рити яму в місці, де сталася аварія. Ролик, який швидко став вірусним у мережі опублікував канал Inside Edition.

Власниця тварини Шанелл Белл розповіла про те, як помітила, що її вихованець вирив велику яму на подвір'ї будинку і відмовлявся йти від неї. Вона навіть не підозрювала, що собака врятував один із житлових районів її міста.

"Ми вже давно живемо в нашому новому будинку, і він ніколи не риє ями без мене, тож я одразу зрозуміла, що щось трапилося", — каже американка.

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На початку місяця в будинку Белл стався витік газу, тому з почуття обережності жінка вирішила перевірити яму за допомогою газового детектора. Те, що вона виявила, налякало її. Кобі виявив новий серйозний витік газу, який міг зруйнувати район.

"Нам сказали, що це могло призвести до серйозних наслідків для здоров'я, таких як проблеми з диханням, пошкодження мозку та навіть смерть. Вони сказали мені, що така проста річ, як увімкнення вимикача, теж могла призвести до вибуху", — розповідає Белл. "Вони сказали мені, що така проста річ, як увімкнення вимикача, теж могла призвести до вибуху", — розповіла Шанелл.

Завдяки наполегливості Кобі інженерам вдалося перекрити витік і уникнути катастрофи.

"Це приголомшливе почуття — знати, що Кобі врятував наш квартал. Я дуже вдячна, що він у нас є", — додала Белл.

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