Легенда про "проклятий" вірш, після прочитання якого "вмирають", налякала людей (відео)

Подкастери Гевін Рутаа і Карлос Хуїко поговорили про моторошний вірш, який почав "гуляти" мережею.

Легенда про "Пекло Томіно", вірш японського письменника Сайдзе Ясо 1919 року, свідчить, що будь-кого, хто прочитає його вголос, спіткає жахлива доля, якої "неможливо позбутися". Про цю історію розповіли блогери Гевін Рутаа і Карлос Хуїко з Jumpers Jump на YouTube.

Чутки про моторошний твір почали активно поширюватися в соціальних мережах і налякали безліч людей.

На перший погляд "Пекло Томіно", антивоєнна поема, написана одразу після закінчення Першої світової війни, може здатися звичайним твором. Але є одна відмінність, від якої холоне душу, — люди нібито продовжують помирати після її прочитання. Подкастери Гевін Рутаа та Карлос Хуіко з Jumpers Jump поміркували про незвичайний твір.

Читайте також:

"Живий Нострадамус" пообіцяв, що люди зможуть спілкуватися з мертвими

Жінку налякав "привид телезірки" на сімейній фотографії

Розкішний курорт вартістю $100 млрд перетворився на "місто-привид" із порожніми хмарочосами

"Було так багато нещасних випадків, що люди думають, що якщо вимовити це вголос, то ти або помреш, або твоя душа буде проклята до кінця твоїх років", — сказав Герін.

Вірш "Пекло Томино" Фото: Reddit

Далі він стверджує, що Тераяма Сюдзі, режисер фільму 1974 року "Пастораль, щоб померти в селі", в основу якого було покладено "Пекло Томіно", помер через тиждень після виходу фільму на екрани кінотеатрів.

"Була одна дівчина з коледжу, якій її друзі сказали: "Ми знімемо тебе на відео, щоб ти прочитала цей вірш вголос... Вона вимовила слова з нього і через тиждень померла", — додав він.

Міська легенда про те, що вірш до певної міри небезпечний, з'явилася тільки після того, як японський письменник і поет Ямота Інухіко у своїй книзі 2004 року "Kokoro wa Korogaru Ishi no you ni" ("Серце як камінь") написав, що: "Якщо ви випадково прочитаєте вголос вірш "Пекло Томіно", то вас спіткає жахлива доля, якої неможливо позбутися".

Гевін Рутаа розповів про кілька випадків, коли прокляття нібито проявило себе Фото: YouTube

Британське видання The Sun пише, що деякі прихильники моторошних теорій про "Пекло Томіно" навіть стверджують, що його автор Сайдзе Ясо, який вперше опублікував вірш у своїй книжці "Сакін" 1919 року, став першою жертвою його "прокляття". Але насправді поет помер 1970 року, більш ніж через півстоліття після публікації. Режисер Тераяма Сюдзі прожив ще близько десяти років після виходу свого фільму. Ім'я нещасливої студентки, схоже, було загублено для історії, тож невідомо, чи справді вона була вбита "проклятим" віршем.

З огляду на те, що на YouTube можна знайти десятки варіантів прочитання вірша, більшість з яких належить ще живим оповідачам, здається неймовірним, що прокляття "Пекло Томіно" справді існує. Але слова Сайдзо, безсумнівно, моторошні й тривожні.

"У цілковитій самотності Томіно падає в це пекло, пекло непроглядної темряви, не маючи навіть квітів", — ось один рядок із нашумілого в мережі вірша.

Читайте також:

Таємничий "синдром третьої людини" врятував жертву теракту 11 вересня

Знайомий помітив моторошну деталь на селфі дівчини

Стародавня дорога забрала життя майже 100 людей