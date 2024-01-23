Лікар врятував жінку під час польоту за допомогою Apple Watch, які взяв у стюардеси (фото)

Чоловік скористався додатком Blood Oxygen, який зазвичай не застосовують у медичних цілях.

Рашид Ріаз, 43-річний британський лікар, який працює в окружній лікарні Херефорда, що в Англії, допоміг врятувати життя хворій пасажирці літака, скориставшись годинником Apple Watch стюардеси, повідомляє BBC.

Випадок стався 9 січня на рейсі авіакомпанії Ryanair із Бірмінгема (Англія) до Верони (Італія), коли жінці за 70 стало не вистачати повітря. Чоловік поспішив допомогти жінці, коли один із членів екіпажу запитав, чи є на борту лікар.

Жінка, особу якої не розголошують, спочатку не відповідала на запитання Ріаза, але, дізнавшись, що в неї були проблеми з серцем, лікар попросив у стюардеси її Apple Watch, щоб виміряти рівень кисню в крові.

"Годинник Apple Watch допоміг мені з'ясувати, що у пацієнтки низький рівень насичення крові киснем", — розповів лікар журналістам.

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Ріаз скористався додатком Blood Oxygen, який призначений для "загальних фітнес- і оздоровчих цілей", як повідомляється на сайті Apple. На сайті йдеться про те, що застосунок "не призначений для використання з медичною метою", але в цьому випадку він виявився корисним.

Рашид Ріаз працює в окружній лікарні Херефорда, що в Англії Фото: X (Twitter)

Лікар попросив у бортпровідників Ryanair кисневий балон, який допоміг йому стабілізувати насичення організм жінки киснем, поки літак не приземлився в Італії. Після посадки постраждалій було надано додаткову медичну допомогу, і вона швидко прийшла до тями.

"Під час польоту я багато чому навчився сам, як користуватися цим гаджетом. Це урок того, як ми можемо поліпшити польоти при подібних надзвичайних ситуаціях за допомогою базового гаджета, який сьогодні легко доступний", — сказав Ріаз.

Лікар попросив у стюардеси її Apple Watch, який допоміг врятувати жінку Фото: X (Twitter)

Співробітник лікарні Герефорда похвалив авіакомпанію за те, як вона впоралася з проблемою, але рекомендував, щоб у літаках були прилади для вимірювання параметрів організму, таких як насичення киснем, кров'яний тиск, а також для визначення, чи немає у людини діабетичної недостатності.

"Такі речі можуть врятувати життя в екстреній ситуації", — додав він.

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