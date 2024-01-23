Кричав від болю: чоловік у прямому ефірі побачив смерть свого сина (відео)

Майк Барнетт застряг у решітці зливової каналізації, коли паводкові води перетворили вулиці його рідного міста на бурхливі річки. Операцію з порятунку хлопця транслювало національне телебачення.

Батько Майка Барнетта з Великої Британії, який дивився телерепортаж місцевої служби новин, побачив на екрані, як помирає його власний син. Про цю історію розповів блогер містер Баллен в одному зі своїх останніх відео опублікованих на YouTube.

Він застряг у решітці зливової каналізації, коли паводкові води перетворили вулиці йоркширського міста Гессл на бурхливі річки.

Блогер містер Баллен розповів, як Майк Барнетт у свій вихідний день вирушив до магазину тропічних риб, де він працював. Він ухвалив таке рішення, бо йшов сильний дощ, і він знав, що його літній начальник буде щосили намагатися не допустити потрапляння паводкових вод всередину закладу.

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Щойно британець приїхав, то побачив, що вулиця за будівлею вже переповнена холодною і брудною водою. Він вирішив спробувати очистити стік від сміття, щоб не допустити затоплення магазину.

"Майк дуже обережно зійшов з тротуару в дуже холодну каламутну воду і почав рухатися в тому напрямку, де, як він знав, розташована дренажна канава. У міру того, як він ішов, вода доходила йому до щиколоток, а в деяких місцях, можливо, і до колін, але він дедалі ближче і ближче підходив до того місця, де, як він знав, розташований злив. Раптово Майк починає відчувати неймовірне всмоктування води біля своїх ніг, яке почало тягнути його практично прямо вниз. Тиск притиснув його до металевої огорожі, що закриває вхід у зливову канаву, а потім нога Майка зламалася", — розповідає блогер.

Рятувальники не змогли йому допомогу під час паводка Фото: Supplied

Його начальник, 76-річний на той момент Джеффрі Клекстон, почув через вікно магазину як його підопічний кричав від болю. Він миттєво усвідомив небезпеку і викликав службу порятунку. Протягом наступних кількох годин поліція, пожежники та аварійні служби поспішали на місце події, щоб надати допомогу. Рятувальники вирішили, що єдиним способом врятувати йому життя буде ампутація затиснутої ноги.

Тим часом містер Клекстон зателефонував батькові Майка і розповів йому про те, що трапилося. Батько Майка поспішив на місце події, але поліцейські сказали йому, що навколо постраждалого зібралося занадто багато людей.

"Не дивлячись на те, що батько Майка не хотів кидати сина, він розвернувся і вирушив назад додому, навіть не поговоривши з ним. Коли батько Майка повернувся додому, він увімкнув новини, де в прямому ефірі показували, як його син застряг у решітці. Усього за кілька хвилин батько Майка побачив, як його син помирає", — додав містер Баллен.

Батько Майка Барнетта так і не зміг поговорити з сином через натовп людей Фото: Youtube

Телеканал Sky TV, який транслював прямі кадри з місця події, зазнав різкої критики за те, що показав останні хвилини життя Майка в прямому ефірі.

"Суспільний інтерес був надмірним, і ми порівнювали його з доволі графічними кадрами — графічними, бо ви знаєте, що хлопець збирається померти. Ми дуже ретельно опрацьовували ці кадри, щоб отримати згоду, фактично активне сприяння, батька", — заявив пізніше представник телекомпанії.

Консультант відділення швидкої допомоги Герман Віксебокс, якого привезли для проведення операції, сказав, що до моменту його приїзду Майкл був непритомним і без пульсу. Від ідеї ампутації відмовилися через неготовність водолазів проводити таку складну операцію.

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