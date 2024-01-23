Онука бабусі-магнатки відмовилась приймати у спадок 25 мільйонів й роздає гроші незнайомцям

Жінка вважає, що нічого не зробила для отримання цієї спадщини.

31-річна Марлен Енгельхорн з Відня, що в Австрії, успадкувала 25 мільйонів євро після смерті своєї бабусі у вересні 2022 року. Однак жінка вирішила позбутися цих "не чесно зароблених" грошей незвичайним способом. Про її дивовижну історію написало видання Daily Star.

Повідомляється, що бабуся Марлен заснувала німецьку хімічну компанію BASF і сколотила на цьому величезні статки.

Своєю чергою, внучка вважає, що нічого не зробила для отримання цієї спадщини – їй просто пощастило у "лотереї" лише за фактом народження у забезпеченій родині.

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Щоб розпорядитися грошима, австрійка придумала ініціативу Good Council for Redistribution ("Доброчинна рада з перерозподілу"). Тепер випадково відібрані люди мають вирішити, як витратити її гроші.

Енгельхорн розіслала 10 тисяч запрошень своїм землякам, з яких виберуть 50 основних претендентів на цю роль, а також 15 запасних.

Марлен Енгельхорн вважає, що нічого не зробила для отримання цієї спадщини Фото: TEDx Talks

Спадкоємиця не накладатиме вето на рішення ради, бо довіряє незнайомцям і готова віддати їм свої статки. Вона називає свій благородний вчинок "послугою для демократії".

Окрім того, жінка поскаржилась, що держава навіть не хоче обкладати її спадок податками.

"Якщо політики не виконують свою роботу з перерозподілу багатства, я повинна зробити це сама", – пояснює онука багатої бабусі й додає, що багато австрійців ледь зводять кінці з кінцями, працюючи full-time і сплачуючи податки з кожного заробленого євро, а вона отримала ці мільйони, нічого не роблячи.

На її думку, це провал політики, тож громадяни повинні взяти ситуацію у свої руки.

Енгельхорн хоче роздати свій спадок людям, яким потрібні ці гроші Фото: Niehaus

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