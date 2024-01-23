"Якесь божевілля": дівчина влаштувала скандал через чайові для каси самообслуговування (відео)

Культура винагороди за послуги у роздрібних магазинах уже вийшла з-під контролю, вважає блогерка.

Блогерка Мінна Лі, яка живе у Лос-Анджелесі, у світлі останніх подій задумалась про те, коли давати чайові доречно, а коли – ні. Дівчина пообіцяла собі більше не піддаватися тиску суспільства у ситуаціях, коли доплати вносять у рахунок автоматично. Детальніше про це вона розповіла на своїй сторінці у TikTok.

"У 2024 році я більше не збираюся безглуздо давати чайові", – заявила Мінна у ролику, який переглянуло вже понад 474 тисяч осіб.

Американка зазначила, що залишатиме за обслуговування, як і раніше, 20-25% чайових у ресторанах, кав'ярнях, салонах краси тощо. Однак культура винагороди за послуги у роздрібних магазинах, на її тверде переконання, уже вийшла з-під контролю.

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"Я заходжу в магазин, сама вибираю листівку, підходжу до каси, а мені вже пропонують залишити 20% чайових", – обурюється Мінна.

За словами дівчини, бізнес має адекватно оплачувати працю співробітників, а не перекладати це навантаження на плечі клієнтів. Тож тепер вона буде давати чайові офіціантам, бариста та іншим працівникам сервісу, але відмовляється робити це у роздрібних магазинах, на фермерських ринках та інших місцях, де їй не надають жодних послуг.

Блогерка Мінна Лі Фото: TikTok

Багато коментаторів підтримали позицію блогерки. Вони діляться власними курйозними історіями, тим самим доводячи, що тема є вкрай актуальною.

"Я забронював номер в готелі онлайн, а там просять чайові. Кому я даю чайові? Вебсайту? Це якесь божевілля"

"Я також не жертвую на корпоративні благодійні фонди. Просто ми платимо за них, щоб уникнути податків. Краще пожертвую напряму"

"Чому я даю чайові за автоматичну мийку?"

"Я залишила 4 долари чайових у пекарні, але дівчина просто поклала випічку мені в коробку. Зробила це, бо не хотіла, щоб мене засуджували люди, які стояли в черзі за мною"

"Моя колишня манікюрниця працює вдома і досі просить чайові. Ей, а хіба ти не сама встановлюєш ціни?"

"Одного разу мені запропонували дати чайові в кіоску самообслуговування в аеропорту. Я ледь не втратив контроль над собою"

На момент публікації відео Мінни Лі зібрало понад 474 тисяч переглядів, 64 тисячі вподобайок, а також безліч реакцій.

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