Не могла повірити своїм очам: жінка знайшла у рисові шокуючий "сюрприз" (фото)
Допис Лізи Манеевань зібрав у Facebook тисячі реакцій, вподобайок та репостів.
Ліза Манеевань, яка мешкає в лаоському Луангпхабанзі, поділилася фотографією місцевої рисової закуски (відомої як Кхао Лам) з неприємним "сюрпризом" всередині. Кадри жінка опублікувала у групі We Are Consumers ("Ми – споживачі") у Facebook.
Цей снек популярний у Південно-Східній Азії. Страву готують шляхом запікання суміші рису, бобів або квасолі, кокосового молока та стружки, а також пальмового цукру в бамбукових люльках над вогнем протягом приблизно 90 хвилин.
Коли Ліза відкрила упакування, то була просто шокована й не могла повірити своїм очам, адже побачила всередині мертвого гекона. Жінка зазначала, що рис виділяв такий самий запах, як і м'ясо на грилі.
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Її публікація викликала бурхливу реакцію у соціальних мережах.
- "Більше білка в соковитому вигляді".
- "Після приготування його можна їсти"
- "Добре, що гекон там нагорі. Якби він був внизу і ти все з’їла, було б ще страшніше"
- "Важко знайти смажений рис, фарширований ящірками"
- "До речі, у давнину народні цілителі смажили ящірок для їжі хворим на астму, це вважалося своєрідними ліками"
Допис Лізи Манеевань зібрав тисячі реакцій, вподобайок та репостів.
Нагадаємо, що це вже далеко не перший подібний випадок. Раніше Фокус писав про жінку з шотландського Глазго, яка була ошукана в одному із супермаркетів мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутерброд із солоною яловичиною у вакуумному пакуванні, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз". Жінка поскаржилась, що це був найгірший день у її житті. Втім, користувачі соцмереж спершу навіть не зрозуміли, в чому саме полягає проблема.
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