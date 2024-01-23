Не могла повірити своїм очам: жінка знайшла у рисі шокуючий "сюрприз" (фото)

Допис Лізи Манеевань зібрав у Facebook тисячі реакцій, вподобайок та репостів.

Ліза Манеевань, яка мешкає в лаоському Луангпхабанзі, поділилася фотографією місцевої рисової закуски (відомої як Кхао Лам) з неприємним "сюрпризом" всередині. Кадри жінка опублікувала у групі We Are Consumers ("Ми – споживачі") у Facebook.

Цей снек популярний у Південно-Східній Азії. Страву готують шляхом запікання суміші рису, бобів або квасолі, кокосового молока та стружки, а також пальмового цукру в бамбукових люльках над вогнем протягом приблизно 90 хвилин.

Коли Ліза відкрила упакування, то була просто шокована й не могла повірити своїм очам, адже побачила всередині мертвого гекона. Жінка зазначала, що рис виділяв такий самий запах, як і м'ясо на грилі.

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Її публікація викликала бурхливу реакцію у соціальних мережах.

"Більше білка в соковитому вигляді".

"Після приготування його можна їсти"

"Добре, що гекон там нагорі. Якби він був внизу і ти все з’їла, було б ще страшніше"

"Важко знайти смажений рис, фарширований ящірками"

"До речі, у давнину народні цілителі смажили ящірок для їжі хворим на астму, це вважалося своєрідними ліками"

Допис Лізи Манеевань зібрав тисячі реакцій, вподобайок та репостів.

Ліза Манеевань знайшла гекона в закусці з рису Фото: Lisa Maneevanh/Facebook

Нагадаємо, що це вже далеко не перший подібний випадок. Раніше Фокус писав про жінку з шотландського Глазго, яка була ошукана в одному із супермаркетів мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутерброд із солоною яловичиною у вакуумному пакуванні, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз". Жінка поскаржилась, що це був найгірший день у її житті. Втім, користувачі соцмереж спершу навіть не зрозуміли, в чому саме полягає проблема.

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