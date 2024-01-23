Пролетіли 8 метрів: молодята та 30 гостей весілля стрибали від щастя й провалились крізь підлогу (відео)

На щастя, минулося без трагічних наслідків. Пізніше пару сфотографували в лікарні, вони трималися за руки, лежачи на ліжках.

Наречені провели весільну ніч у лікарняних ліжках після того, як разом із понад 30 гостями провалилися з висоти 8 метрів крізь підлогу на даху старого монастиря Джаккеріно (Тоскана, Італія), де проходила їхня весільна церемонія. Про це пише видання Corriere della Sera.

На відео показано, як гості танцювали та стрибали під гучну музику, коли раптом утворилась величезна діра в підлозі. Десятки людей миттєво провалилися вниз, а інші учасники вечірки з жахом та криками дивилися на них зверху.

Серед тих, хто впав, були й наречені – Паоло Муньяйні з Італії та його американська обраниця Валері Йбарра, вона родом із Х'юстона, штат Техас.

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"Раптом я опинився в іншому вимірі, в темряві, у порожнечі. Почув, як на мене падають тіла, разом зі шматками штукатурки, пилом, трісками. Я потрапив у страхітливий вир і не міг зорієнтуватися", – розповів Муньяйні в інтерв'ю.

Чоловік додає, що опинився перед своїм найкращим другом. Він побачив, що той поранений й почав відчайдушно кликати на допомогу.

"У мого товариша був глибокий поріз на голові, багато крові. Я почав кричати, кликати Валері, мою дружину. Вона, видно, була без свідомості", – згадує постраждалий.

Але, на щастя, все минулося без трагічних наслідків. Пізніше пару сфотографували в лікарні, вони трималися за руки, лежачи на ліжках.

Наслідки вечірки (справа) Фото: CEN Наслідки вечірки (справа) Фото: CEN

Медики призначили Муньяйні внутрішньовенні інфузії. Ще 37 осіб, які були присутні на святкуванні, також отримали необхідну допомогу. Вагітну жінку, яка провалилась вниз, обстежили акушери-гінекологи. За прогнозами, вона та її майбутня дитина виживуть. Двоє потрапило в реанімацію, зокрема дитина, але їхньому життю нічого не загрожує.

Самих молодят виписали з лікарні наступного дня.

"Я в шоці. Був у кімнаті, коли пролунали крики й трапилася вся ця катастрофа. Всі панікували, ми відразу почали шукали, куди впали люди, й знайшли їх через дві-три хвилини", – розповідає батько нареченого, чиє ім'я не назвали.

Муньяйні та Йбарра тепер судяться з власником приміщення, а місцеві прокурори розслідують, чи він винен у заподіянні тілесних ушкоджень через необережність та невиконанні робіт, необхідних для усунення небезпеки.

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