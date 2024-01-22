Таємничий "синдром третьої людини" врятував жертву теракту 11 вересня

Користувачі соцмереж поділилися своїми незвичайними історіями про те, як загадковий голос у голові допоміг їм вижити в небезпечних ситуаціях.

Під час надмірного стресу і переживань людина може раптово відчути незвичайне явище, яке не піддається науковому поясненню. У момент страху воно здається дуже реальним і його називають "синдром третьої людини". Про це пише The Mirror.

Таке незвичайне явище часто описують як відчуття присутності поруч із людиною "утішителя" — того, хто бачить, чує або відчуває, — під час кризи.

Сам термін згадувався в книзі "Південь" 1919 року легендарного дослідника Ернеста Шеклтона.

"...під час цього довгого і виснажливого 36-годинного маршу через безіменні гори й льодовики мені часто здавалося, що нас не троє, а четверо", — писав він.

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Зовсім нещодавно кілька читачів платформи Buzzfeed поділилися своїми спогадами про синдром, розповівши кілька моторошних історій, у яких їм довелося побувати й де їм допоміг "невидимий провідник". Одним із них був чоловік, який опинився в пастці серед завалів під час теракту 11 вересня 2001 року в США. Йому вдалося вижити завдяки голосу, який допомагав йому.

"Я інвалід... Я був похований під уламками протягом 15 годин, але я ніколи не був один. Я постійно чув голос, який говорив, що це Майкл. Коли я був слабкий, він продовжував говорити зі мною", — написав він.

Чоловік опинився в пастці серед завалів під час теракту 11 вересня 2001 року в США Фото: International Broadcasts Wiki

Після порятунку той, хто вижив, виявив, що поруч із ним немає нікого з таким ім'ям.

"Я досі дивуюся голосу, який врятував мене від ще болісної смерті того жахливого дня", — додав він.

Іншою історією поділилася жінка, яка не захотіла називати свого імені. Вона писала, що її чоловік у 20 років заснув за кермом і врізався на машині в телефонний стовп. Після цього дитина постукала у вікно, сказавши йому, що він викликав поліцію і що не можна виходити з машини, бо там повно небезпечних дротів під напругою.

"Поліцейські сказали, що ніхто їх не викликав і ніхто не міг підійти до машини через дроти. А якби мій чоловік спробував вибратися з машини, вони б, напевно, вбили його", — писала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Інша читачка згадала, як 1986 року, коли їй було п'ять років, вона ледь не вдавилася хот-догом під час прогулянки. У той момент вона стояла далеко від своєї сім'ї, коли поруч із нею з'явилася невисока старенька бабуся на лавці.

"Вона сиділа і посміхалася мені. Я швидко показала їй, що задихаюся і потребую допомоги. Своїм м'яким милим голосом старенька сказала: "О, я знаю, знаю. Вам потрібно просто розслабитися, все буде добре". У той момент, коли я почала слідувати її пораді, я відчула, як хот-дог рухається по моєму горлу, повертається в рот, а потім падає на землю біля моїх ніг. Коли я знову підняла голову, лавки не було, і бабусі теж", — написала постраждала жінка.

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