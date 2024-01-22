"Спадщина ангелів": подружжя, яке виграло $180 млн у річницю смерті онуки, допомагає дітям

Сью і Пол Розенау вирішили зосередитися на пошуку ліків проти хвороби, яка надто рано забрала життя їхньої маленької онуки Макайли.

Сью і Пол Розенау зі США виграли в лотерею Powerball 180 млн доларів у річницю смерті онуки. Вони кинули роботу і разом створили фонд "Спадщина янголів", який допомагає дітям із рідкісною хворобою Краббе. Про цю історію згадує видання Daily Star.

За 5 років до цього подружжя з Міннесоти втратило свою улюблену онуку — Макайлу. Їхньої милої дівчинки не стало в дитинстві, їй було всього 2 роки. Вона страждала від рідкісного захворювання — хвороби Краббе, що роз'їдає клітини мозку.

Удача посміхнулася подружній парі 4 травня 2008 року. 70-річний на той час Пол був не часто купував у магазині білет Powerball, але того дня він все ж вирішив витратитися. Через кілька годин пара подивилася розіграш по телевізору. Вони зрозуміли, що стали переможцями одного з найбільших джекпотів в історії Міннесоти, вигравши 180,1 мільйона доларів.

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Видання зазначає, що більшість людей потягнулися б за шампанським, розщедрилися б на спортивні автомобілі, розкішні речі і забули б про колишнє життя. Однак у Розенау була інша ідея. Пол і Сью кинули роботу, щоб зосередитися на пошуку ліків проти хвороби, яка занадто рано забрала життя їхньої маленької онуки.

Подружжя виграло 180 млн доларів Фото: The Rosenau Family Research Foundation

Після сплати податків і вибору варіанту з одноразовою виплатою готівкою вони отримали всього 44 мільйони доларів — чверть свого виграшу. З них 26,4 мільйона доларів пішли на фінансування досліджень хвороби Краббе, а також на допомогу сім'ям в оплаті медичних витрат.

"Я дізнався, що багато дітей страждають від цієї хвороби. Ми намагаємося дати цим дітям можливість вибратися", — розповідав журналістам Пол.

Фонд "Спадщина ангелів" успішно функціонував. З 2009 по 2016 рік організація виділила понад 10 мільйонів доларів у вигляді грантів різним дослідникам хвороби Краббе. Серед них була і докторка Марія Ескола, один із колишніх лікарів онуки Макайли. Сім'я Розенау та їхній фонд пообіцяли виділити понад 6 мільйонів доларів на фінансування її роботи.

Подружжя кинуло роботу і разом створило фонд "Спадщина ангелів" Фото: The Rosenau Family Research Foundation

За інформацією видання, нині досі не існує ліків проти цієї хвороби, а рівень дитячої смертності становить близько 90 %. Але це не послаблює надії Пола на перемогу над хворобою. Однак у липні 2018 року він зіткнувся зі ще одним нещастям. Після десятирічної боротьби з раком яєчників померла його дружина Сью.

Попри втрату, Пол продовжує свою місію, пам'ятаючи про онуку і покійну дружину. Фонд, одним із засновників якого вона була, було перейменовано на її честь у Дослідницький фонд родини Розенау.

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