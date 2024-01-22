Місто, популярне серед туристів, "паралізувало" після атаки таємничих хакерів

Кібератака була здійснена за допомогою шкідливого програмного забезпечення Ransomware, яке назавжди блокує доступ до особистих даних потерпілого.

Таємничі хакери атакували системи популярного серед туристів міста Кальвія на острові Майорка (Іспанія) і зажадали суму відкупу в розмірі 10 мільйонів фунтів стерлінгів (473 мільйони гривень). Про це пише Daily Star.

Іспанський курорт перейшов у режим відключення. Мер міста заявив, що "немає шансів" на задоволення вимог порушників порядку.

У суботу (13 січня) сайти муніципалітету міста Кальвія на острові Майорка було зламано за допомогою програми Ransomware. Жодне з угруповань або окремих осіб поки не взяло на себе відповідальність. Ransomware — це тип шкідливого програмного забезпечення, яке назавжди блокує доступ до особистих даних потерпілого, тому хакери зажадали за них плату. У цьому випадку викуп становив значну суму в 10 мільйонів фунтів стерлінгів (473 мільйони гривень).

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У відповідь місто сформувало кризовий комітет для оцінки збитків і розроблення планів із пом'якшення наслідків.

"Міська рада Кальвії працює над якнайшвидшим відновленням нормальної роботи після того, як рано вранці минулої суботи на неї було здійснено кібератаку з метою вимагання викупу", — заявив прессекретар.

Мер Хуан Антоніо Аменгуаль розповів, що команда IT-фахівців проводить криміналістичний аналіз, щоб оцінити масштаби збитків. Атака призвела до того, що місто деякий час було "паралізоване". Було призупинено адміністративний термін подання заяв чи запитів до 31 січня 2024 року.

Ілюстративне фото Фото: ABC Mallorca

"Міська рада глибоко шкодує про незручності, які може заподіяти ця ситуація, і підтверджує свій твердий намір розв'язати ситуацію, що склалася, у найбільш упорядкований, швидкий та ефективний спосіб. У будь-якому разі, телефонний та особистий зв'язок підтримується у звичайному режимі", — йдеться в заяві.

Мер заявив, що муніципалітет за жодних обставин не платитиме викуп. Повідомляється, що Кальвія подала офіційну скаргу до Групи по боротьбі з телематичними злочинами Цивільної гвардії.

"Не потрібно платити ні цента. Найміть таких самих кваліфікованих IT-програмістів, як і ті, хто зламав систему, і вони зламають її та встановлять захист від майбутніх спроб. Добре заплатіть їм за це і покажіть хакерам, що Майорка не буде йти на поводу у злочинців", — розповів журналістам один із туристів.

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