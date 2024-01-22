Таємниця пенсіонерки: нових господарів будинку шокувала знахідка на горищі у покійної бабусі

Нові власники житла сподівається виручити сотні фунтів стерлінгів, продавши раритети на аукціоні.

Молода пара Елліотт Вільямс і Меган Роуз була приголомшена, виявивши понад 100 вінтажних еротичних журналів, захованих на горищі їхнього будинку під час ремонту. Про цей курйозний випадок написало видання Metro.

Подружжя з британського Бірмінгему зробило пікантне відкриття, коли займалось облаштуванням горища в новому будинку. Прихована колекція 1960-1980-х років містила екземпляри таких видань, як Mayfair, Penthouse, Club International і Men Only. Серед речей була й секс-лялька й листи з ім'ям "Френсіс".

Знайдені на горищі еротичні журнали Mayfair, Penthouse, Club International і Men Only Фото: BNPS

Як не дивно, раритети й досі в напрочуд гарному стані після десятиліть забуття. Нові власники житла сподівається виручити сотні фунтів стерлінгів, продавши їх на аукціоні.

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"Ми з Елліоттом купили цей будинок кілька років тому й планували фактично знести його і відбудувати заново. Ці журнали для дорослих під мостинами на горищі виявив саме Елліот. Він був шокований, а я не могла повірити своїм очам", – розповідає 26-річна Меган.

На її думку, "Френсіс" хотів сховати журнали від своєї партнерки або мами.

Будинок Елліотт Вільямс і Меган Роуз Фото: BNPS

"Ми купили будинок у самотньої бабусі, вона померла. Я не думаю, що ці журнали належали їй. Після того, як ми відійшли від початкового шоку, то подумали, що, можливо, ті журнали становлять матеріальну цінність. Навіть зайнялись пошуками в інтернеті й тепер збираємося продати їх на аукціоні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про схожу історію. Подружжя розпочало ремонт у будинку 1960-х років й найшло на горищі забиті потаємні двері. Відкривши їх, вони знайшли срібну валізу, яку попередній власник добре сховав. Господарі розповіли про свою знахідку в соціальних мережах, і багато людей закликали їх негайно з'їхати.

Знайдені на горищі еротичні журнали Mayfair Фото: BNPS

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