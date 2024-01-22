Зірвав джекпот: будівельник знайшов у стіні рідкісний предмет за 6,5 млн гривень (фото)

За словами Девіда Гонсалеса, його цінна знахідка виявилася в п'ятнадцять разів дорожчою, ніж сама нерухомість. Однак чоловік зробив маленьку помилку, яка вплинула на підсумкову цінність.

44-річний Девід Гонсалес із Хоффмана, штат Міннесота (США), завжди залишав маленькі дрібнички в ізоляції будинків, які він перебудовував, щоб домовласники могли знайти що-небудь у майбутньому. Але завдяки щасливому випадку саме він у 2013 році зробив знахідку в стіні щойно купленого будинку. Про цю історію згадує видання Daily Strar.

Будівельник знайшов рідкісний комікс, засунутий у стіну, але припустився однієї помилки, яка коштувала йому тисячі доларів.

"Це була не просто стара доларова купюра. Серед старих газет як більмо на оці стирчала мрія колекціонера коміксів. Я знав, що вона коштує грошей", — розповідав тоді американець.

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Видання зазначає, що старовинні комікси можуть продаватися за астрономічні суми. Минулого тижня практично ідеальна копія "Дивовижної Людини-павука" №1 1963 року була продана на аукціоні за неймовірні 1,38 мільйона доларів (трохи більше ніж 51,7 млн гривень).

У 2013 році Девід виявив екземпляр Action Comics №1 1938 року видання, на обкладинці якого був зображений новий герой на ім'я Супермен. Зрозуміло, чоловік не припускав, скільки йому за це готові заплатити колекціонери.

"Американець з'явився на аукціоні та продав вінтажний журнал за 175 000 доларів (трохи більше ніж 6,5 млн гривень) закоренілому колекціонеру коміксів золотого століття", — повідомляв Стівен Фішлер, генеральний директор онлайн-аукціону Comic Connect.

Американець з'явився на аукціоні і продав вінтажний журнал за 175 000 доларів Фото: Daily Star

Отримавши гроші, чоловік навіть не підозрював, що одна маленька помилка коштувала йому ще більших статків. Практично первозданне видання цього конкретного коміксу може коштувати мільйони, а один примірник, який отримав оцінку 8,5/10 за шкалою, у квітні 2021 року коштував 3,25 мільйона доларів (понад 131 млн гривень). Девід був так схвильований своєю знахідкою, що випадково порвав обкладинку, коли діставав її з-під уламків стіни.

Експерти знизили рейтинг коміксу до 1,5 бала за шкалою замість потенційної оцінки 3.

У 2013 році Девід виявив екземпляр Action Comics №1 1938 року видання Фото: Daily Star

Тоді як багато коміксів Action Comics #1 переходять від покупця до покупця, цей, найімовірніше, був збережений в ізоляції. Попри помилку, Девід не шкодує про те, що порвав обкладинку.

"Я скромний роботяга, тому не надто тішився, коли знайшов журнал серед старих газет, засунутих у стіну", — говорив він.

За словами Девіда, комікс був проданий за суму, що більш ніж у п'ятнадцять разів перевищує вартість нерухомості, яку він ремонтував.

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