Не відставали до поліції: чаклунка покарала злочинця, наславши на нього рій бджіл (відео)

Щойно злодій опинився під вартою, знахарка звільнила його від свого незвичайного прокляття за допомогою ще одного ритуалу.

Чаклунка з населеного пункту Кобоко Уганди (Африка) наслала на злочинця, який викрав мотоцикл, рій бджіл, який переслідував його, поки він не здався співробітникам поліції. Про це пише видання Сoast to coast.

У соціальних мережах поширилося відео, на якому чоловік із рукою, повністю вкритою комахами, вирушив до поліцейської дільниці.

Потенційний викрадач мотоцикла був "скутий" роєм бджіл, яких нібито наслала африканська чаклунка. Дивний інцидент стався минулого тижня в районі Кобоко після того, як невідомий викрав транспортний засіб одного з жителів. Замість того щоб звернутися по допомогу в поліцію, власник мотоцикла вирішив найняти місцеву знахарку, яка вимовила заклинання, що швидко привело злодія до правосуддя.

Читайте також:

Безхатченка заарештували за те, що він спалив прапор країни для приготування вечері

П'яний чоловік вкусив стюардесу під час польоту

У справі найбільш невловимого викрадача літаків з'явилася нова зачіпка

На подив очевидців, рій бджіл "з'явився ніби з нізвідки" і обвив руки чоловіка так, що вони стали нагадувати наручники.

Неспроможний звільнитися від комах, чоловік вирушив до місцевої поліцейської дільниці, де й був згодом заарештований. Один з офіцерів, які прибули на місце події, висловив вдячність за те, що справу було вирішено швидко і без насильства. Щойно злодій опинився під вартою, знахарка звільнила його від свого незвичайного прокляття за допомогою ще одного ритуалу.

"Який чудовий арешт! Без куль, сльозогінного газу!" — заявив представник поліції.

Видання зазначає, що цей дивний інцидент — не перший випадок, коли чаклун, який викликав рій бджіл, допомагає розкрити злочин. У жовтні в Кенії пара злодіїв також була зупинена подібним чином.

Читайте також:

Грабіжник банків, який відсидів 40 років, попався на новому злочині

Чоловік переодягнувся в жінку, щоб скласти за неї іспит

Чоловік загинув після того, як три різні водії збили його