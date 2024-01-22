Дружина помстилась невірному чоловікові, залишивши відчайдушне послання на матраці (фото)

Жінка дала зрозуміти, що збирається подати на розлучення.

Дружина придумала хитромудрий спосіб помститися своєму невірному чоловікові й вирішила розповісти про зраду всім жителям району, де вони живуть. Про це пише видання Mirror.

Детальніше про свою історію жінка розповіла в одному з тематичних форумів на соціальній платформі Reddit під назвою "Давайте приведемо дітей до цього".

Авторка допису, ім’я якої не називається, публічно засудила вчинок чоловіка, написавши обурену записку червоною фарбою на матраці, який виставила біля стіни їхнього будинку. Жінка дала зрозуміти, що збирається подати на розлучення.

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У записці було написано: "Я змінила замки (ім'я чоловіка розтушоване). Віднеси ліжко до (ім'я коханки розтушоване). Повія. Я подаю на розлучення. Розповіла дітям, що ти зробив у нашому ліжку, вони тебе більше не люблять".

Матрац з написом ображеної дружини Фото: Reddit

Втім, дехто з коментаторів вважає, що вона перегнула палицю. І справа не тільки в тому, що про сімейні скандали дізналися сусіди – авторка допису в Reddit також анонімно виклала фото.

Думки користувачів щодо цього курйозного інциденту розділилися. Багато хто засудив поведінку чоловіка, але знайшлись прихильники більш стриманої позиції.

"Чому діти не заслуговують на те, аби дізнатися, що важлива у їхньому житті людина може виявитись поганцем? Я б, звісно, не став розповідати подробиці, але якщо вони вже знають про секс, то мають розуміти, що їхній батько вчинив неправильно"

"Діти заслуговують знати, чому їхня сім'я розпадається. Звичайно, інформацію потрібно подавати з урахуванням їхнього віку, але діти розумніші, ніж ми думаємо"

"Це гнів і образа, а не обдумані дії"

"Ганьбити партнера за зраду це нормально, але діти заслуговують на добрі стосунки з батьком. Нащо їм знати про те, що їх не стосується?"

"Схоже, вона спочатку написала перше речення, а потім повернулася в ще більш збудженому стані й дописала – про це говорить ширина букв"

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