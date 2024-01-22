Не знала про "прокляття": туристка вкрала сувенір із сакрального міста й занапастила себе
Багато мандрівників, які крали артефакти з Помпеїв, надсилали потім листи з вибаченнями, щоб уникнути страшних наслідків.
Мандрівниця, у якої після крадіжки камінців із Помпеїв було діагностовано рак грудей, заявила, що не знала про "прокляття". Лише повернувшись додому, жінка прочитала, що артефакти з цього місця приносять нещастя. Про її історію написало видання Business Insider.
Неназвана туристка повернула вкрадені шматки пемзи разом із листом, написаним англійською мовою, у якому вона перепросила за свої дії та пояснила ситуацію.
"Я не знала про прокляття. Не знала, що не можна брати жодного каменю. Я була молодою та здоровою жінкою, лікарі сказали, що мені просто не пощастило. Будь ласка, прийміть мої вибачення та ці шматки", – йдеться в листі, що закінчується словами "Mi dispiace", тобто "Мені шкода" у перекладі з італійської.
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Габріель Цухтрігель, директор археологічного парку Помпеї на півдні Італії, опублікував у своєму дописі у Х (колишній Twitter) фотографію листа та камінці.
"Дорогий анонімний відправник цього листа, брили пемзи прибули у Помпеї. Успіхів вам в майбутньому і, як кажуть в Італії, in bocca al lupo (удачі)", – зазначив Цухтрігель
За його словами, багато туристів, які крали артефакти з цього місця, надсилали листи з вибаченнями, посилаючись на "прокляття". Чоловік вкотре попередив, що крадіжка предметів з археологічних пам'яток є злочином, і про це потрібно повідомляти владі.
Що цікавого в Помпеї?
Римське місто Помпеї знамените тим, що після виверження Везувію у 79 році н.е. його було "поховано" під шаром вулканічного попелу (одне з найпотужніших вулканічних вивержень за всю історію існування людства). Упродовж тривалого часу зловмисники крали звідси каміння, щоб продати його на сувеніри туристам та торговцям по всьому світу.
Останніми роками італійська поліція значно посилила заходи протидії розкраданню культурних цінностей. У травні 2023 року карабінери заарештували 16 осіб і вилучили понад 3500 артефактів, нелегально видобутих під час розкопок.
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