Крадіжок стало менше: в Лондоні копи прикидаються п'яними, щоб ловити злочинців (відео)

Нова тактика правоохоронців вже дала перші плоди — рівень злочинності в небезпечних районах британської столиці зницзився.

В Лондоні правоохоронці почали застосовувати нову тактику, щоб зменшити кількість крадіжок у місті. Для цього вони прикидаються п'яними. Про це пише видання Sky News.

Так, під час нічних патрулювань у "проблемних" районах правоохоронці вдають із себе п'яних і ловлять крадіїв, як то кажуть, "на живця". Коли ті помічають потенційну жертву, то спробують її пограбувати, а в цей час поруч з'являються інші правоохоронці і ловлять зловмисників.

Керівництво поліції зазначає, що завдяки акторській майстерності копів і новій тактиці в британській столиці останнім часом кількість крадіжок істотно зменшилася.

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Нагадаємо, що у Лондоні двоє невідомих чоловіків викрали антивоєнну роботу вуличного художника Бенксі. Це сталося менш ніж за годину після того, як підтвердили справжність інсталяції.

Раніше повідомлялося, що на британських островах семеро засуджених, яких відправили до в'язниці на невизначений термін, наклали на себе руки, бо уряд відмовився від практики перегляду вироків.