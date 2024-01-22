Чоловік у відпустці знайшов "коричневий камінець", що коштує мільйони (фото)

Пізніше шукач скарбів розділив коштовний камінь навпіл, подарувавши одну половину нареченій, а іншу – дочці.

Жюльєн Навас з Парижа вирішив урізноманітнити свою відпустку в Америці й вирушив на розкопки у державний парк "Кратер алмазів" (Арканзас). Лише через кілька годин турист знайшов діамант вагою 7,46 карата. Про це пише видання Mirror.

"Я приїхав у парк близько дев'ятої ранку та одразу взявся копати. Це дуже важка праця, тому до обіду я вже в основному просто оглядав поверхню землі, вишукуючи що-небудь незвичайне", – розповідає Жюльєн.

Заступник директора парку Веймон Кокс підтвердив, що Жюльєн натрапив на алмаз розміром із цукерку-драже. Коричневий камінь, схожий на мармурову кульку, незабаром обробили. Жюльєн назвав його "Діамант Карін" на честь своєї нареченої.

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Пізніше шукач скарбів розділив коштовний камінь навпіл, подарувавши одну половину нареченій, а іншу – дочці. Він планує повернутися в парк разом із дівчинкою, коли та підросте.

Камінь, знайденний у "Кратері алмазів" в Арканзасі Фото: Arkansas State Parks

Співробітники парку зазначили, що це восьма за величиною знахідка з 1972 року. Серед найбільш значущих також був алмаз "Дядько Сем" вагою 40,23 карата (найбільший алмаз, знайдений у США), алмаз "Зірка Амарілло" – 16,37 карата; алмаз "Зірка Арканзасу" – 15,33 карата та алмаз "Есперанса" в 8,52 карата.

Повідомляється, що Жюльєн відвідав "Кратер алмазів", щоб побачити запуск ракети Vulcan Centaur від United Launch Alliance.

Чим цікавий "Кратер алмазів"?

Це унікальне місце для пошуку алмазів у штаті Арканзас, США. У 1972 році кратер, що займає площу у 369 га, відкрили як туристичну атракцію для пошуку дорогоцінного каміння. Відвідувачі мають можливість зробити це власноруч. Загалом у парку знайшли 75 тисяч алмазів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Джеррі Еванса, який знайшов безбарвний алмаз вагою 4,87 карата під час прогулянки у парку "Кратер алмазів" у Мерфрісборо, що в США. Чоловік разом зі своєю дівчиною збирав все, що, на його думку, могло мати хоч якусь цінність. Втім, пара навіть подумати не могла, що "шматок скла" насправді коштує мільйони.

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