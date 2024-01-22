"Смертоносний артефакт" у стіні ванної кімнати міг вбити власників будинку будь-якої миті (фото)

На місце події прибули співробітники поліції, а також група розмінування.

Будівельники компанії Polar Bear Construction виявили "смертоносний артефакт" під час ремонту ванної кімнати для клієнта у Сіетлі (штат Вашингтон, США). Про це повідомляє телеканал KIRO 7 News.

Робітник Вадим Хархавий, який працював на об’єкті, побачив між балками справжню гранату часів Другої світової війни.

"Перша думка – втікати звідти. Я вибіг, перевів дух, а потом навіть повернувся, щоб сфотографувати її. Наблизив зображення на телефоні й роздивився краще. І зрозумів – це реальна, чорт забирай, граната! – розповідає Вадим.

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Чоловік каже, що займається будівельною справою 10 років й іноді знаходить різні речі всередині стін та під підлогою, але переважно це старі журнали або газети.

"Я трохи злякався, відразу вибіг з кімнати, зачекавши хвилин п'ять про всяк випадок. Боявся, що зачепив щось та активізував гранату", – додає він.

На місце події невдовзі прибули співробітники поліції Сіетла, а також група розмінування. Експерти визначили, що знайдений пристрій не є бойовим.

Повідомляється, що граната була захованою у стіні через відсік, до якого можна було отримати доступ знизу під ванною та через шафу.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

"Ви б навіть не запідозрили нічого, зазирнувши туди, настільки там усе забито електропроводкою і трубами. Це чи то бомба, чи то граната – якийсь вибуховий пристрій. У мене вдома дружина і діти, тож краще перестрахуватися", – додає Хархавий, зазначивши, що через небезпечну знахідку згаяв три години роботи.

Слідчі припускають, що зброю привіз хтось із ветеранів Другої світової війни після повернення з фронту додому й забувся, що заховав її там. Однак наразі невідомо, хто саме це зробив.

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