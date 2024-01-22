Ховалась 200 років: біля пішохідної доріжки знайшли унікальну квітку (фото)

Карликову фіалку ніколи раніше не знаходили у Тасманії. Цей вид знаходиться під загрозою вимирання.

Студентка Джульетта Гейнор-Браун гуляла національним парком Бен Ломонд у Тасманії (Австралія) й випадково натрапила на невеличку фіолетову квітку, яка росла біля стежки. Пізніше виявилось, що ця рослина вкрай рідкісна, пише видання ABC.

Гейнор-Браун розповіла, що зупинилася в одному з гірських будиночків у парку минулого місяця. Одного разу вона разом із друзями пішла на прогулянку до плато й дорогою назад побачила незвичну квітку.

Дівчина сфотографувала рослину і завантажила знімок на платформу для науковців iNaturalist. Знімок відразу привернув увагу експертів.

Джульетта Гейнор-Браун здобуває ступінь магістра зі збереження природоохоронних територій. Фото: Matthew Baker

Виявилося, що карликова фіалка ніколи раніше не реєструвалася в Тасманії. Цей вид знаходиться під загрозою вимирання й зустрічається лише в кількох місцях на сході Вікторії та південному сході Нового Південного Уельсу.

Читайте також:

Книга 1913 року здивувала користувачів соцмереж

Жінка купила на розпродажі витвір мистецтва за 4 долари

Чоловік знайшов зловісне фото на горищі дачного будинку

"Щасливий випадок"

Під час різдвяних канікул двоє австралійських експертів з фіалок одночасно опинилися в Тасманії. Натуралісти вирушили до локації, на яку вказала Гейнор-Браун, щоб зібрати зразки та остаточно підтвердити їхній вид. Вони помістили квітку в гербарій для сушіння, а згодом планують передати знахідку у державні фонди.

Карликова фіалка ніколи раніше не реєструвалася в Тасманії. Фото: Matthew Baker

Карликову фіалку додадуть до списку видів під загрозою зникнення у Тасманії, а дані про її поширення в усій Австралії буде оновлено з урахуванням нової інформації.

"Ховалась 200 років"

"У нас з'явився прекрасний вид, хоч і зникаючий. Це надзвичайно рідкісна фіалка, яку називають карликовою (Viola improcera). Важливо поширювати нову інформацію про знахідку, оскільки зараз ми знаємо про ареал, але, можливо, вона більш поширена, просто раніше не помічалася", – зазначає Мігель де Салас, старший куратор ботаніки Тасманійського музею та художньої галереї.

Карликова фіалка любить рости в районах, де їй не заважають люди. Фото: Matthew Baker

За його словами, рослина любить рости в районах, де їй не заважають люди.

"Фіалка ховалась 200 років прямо біля пішохідної доріжки, і це показує, наскільки добре ця рослина вміє маскуватися", – додав він.

До речі, сама Гейнор-Браун здобуває ступінь магістра зі збереження природоохоронних територій. Вона почала використовувати iNaturalist близько року тому, щоб покращити свої навички ідентифікації рослин.

Читайте також:

Подружжя купило старий човен і перетворило його на будинок на воді

Жінка знайшла секретний бункер у бабусиному будинку

Жінка знайшла старовинну валізу за потайними дверима в новому будинку