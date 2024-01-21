Виграв $250 000: далекобійник вижив у ДТП, а потім купив два лотерейні білети (відео)

Водій вантажівки після аварії вирішив, що удача продовжить йому посміхатися. Купив лотерейний білет і виграв машину за 20 тис. євро, потім для сюжету телевізійників купив ще один, який приніс 250 тисяч.

Австралійського далекобійника Білла Моргана прозвали найщасливішим у світі після того, як він уникнув загибелі в автокатастрофі та двічі виграв у лотерею — один раз у прямому ефірі. Про це пише The Mirror.

Після жахливої автокатастрофи 1998 року лікарі констатували австралійця "клінічно мертвим", він переніс серцевий напад і впав у кому. Але через два тижні 37-річний чоловік прокинувся, що вразило медиків і перевершило всі їхні очікування.

Морган, судячи з усього, подумав, що спіймав удачу за хвіст — і купив лотерейну скретч-картку, яка в підсумку принесла йому машину вартістю близько 20 тисяч євро.

Білл Морган

Ця подія привернула увагу місцевої преси, журналісти попросили його повторити свої дії на камеру для телесюжету. Він зайшов до магазину, взяв квиток і подряпав номер — усе це під об'єктивами знімальної групи, яка фільмувала кожен рух. На подив усіх, черговий квиток теж виявився виграшним.

"Я щойно виграв 250 000 доларів (австралійських, або близько 150 тис. євро) — я не жартую", — простягнув приголомшений австралієць і показав квиток журналістам.

Він пожартував, що після цього у нього може бути повторний серцевий напад, і зателефонував нареченій, щоб повідомити новину.

Відеозапис, знятий каналом 9News Australia, нещодавно знову з'явився в мережі, історія двадцятип'ятирічної давності стала вірусною. Користувачі діляться нею в соціальних мережах.

Білл Морган

Білл Морган, який до ДТП і подальшого подвійного виграшу жив у фургоні, одразу ж переїхав у новий будинок у Мельбурні та інвестував решту виграшу.

В інтерв'ю Daily Mail Australia 2020 року він зізнався, що досі купує лотерейні білети. І також говорив про проблеми зі здоров'ям, пов'язані з аварією. Сказав, що вдячний за підтримку своїй дружині Лізі.

"Звісно, мені довелося піти на пенсію, тому що серце багато чого перенесло, до того ж артрит. Але це все на краще", — сказав він.

Нагадаємо, що виграш у розмірі 20 тисяч євро обернувся прокляттям для вчителя англійської.

Також повідомлялося, що водій служби доставлення виграв майже $5 млн у лотерею, але продовжив працювати.