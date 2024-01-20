"Воістину жахливо": модель спробувала мамин пиріг із "минулого" (фото)

Сара Макгонагалл повернутися додому на свята, щоб провести час із сім'єю та поласувати солодощами. Однак незвичний присмак десерту змусив дівчину насторожитися.

Сара Макгонагалл зі США хотіла спробувати мамин яблучний пиріг, але, відкусивши шматочок, відчула в ньому неприємний присмак, хоча матір присягалася, що рецепт був таким самим, як зазвичай. Про це пише Daily Star.

Жінка, яка працює моделлю, продовжувала їсти випічку і тільки потім зробила "воістину жахливе" відкриття.

Мешканка Нью-Йорка Сара Макгонагалл була рада повернутися додому до Бостона на Різдво, щоб провести час із сім'єю та поласувати святковими солодощами. Дівчині, яка працює фотографом, моделлю та художницею особливо хотілося поласувати маминим яблучним пирогом.

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Сара відчула неприємний присмак у фруктовому десерті й швидко звернулася до родички.

"Я завжди вловлюю найменші запахи чи звуки, тож було логічно, що тільки я вловила дивний смак. Це було не обов'язково погано, але на Різдво я запитала маму, чи не змінила вона суміш спецій, яку використовувала, бо вона здавалася дуже дрібнозернистою і трохи брудною. Вона ніби потрапила в задню частину горла, перш ніж досягла смакових рецепторів", — розповіла американка.

Її мама клялася, що все було точно так само, тому Сара спробувала відмахнутися від незвичайного присмаку. Але все змінилося після того, як вона повернулася за другою порцією.

Сара Макгонагалл повернутися додому на Різдво Фото: X (Twitter)

Мати моделі не змінила рецепт, але вона зазначила, що мускатний горіх був "трохи липким". Після того як Сарі вручили банку зі спеціями, її світ "завалився сам собою". Причину незвичайного смаку було знайдено. Сара перевірила термін придатності мускатного горіха і була приголомшена, виявивши, що він прострочений на цілих 23 роки.

"І тоді пиріг, який все ще сидів у мене в шлунку з вечора, раптом перетворився на двотонну гирю", — каже вона.

Деякі спеції були датовані 1990 роком Фото: X (Twitter)

Мама американки знайшла в цьому кумедний бік і почала сміятися. Сара одразу ж побігла на кухню і почала перевіряти всі шафки. На її жах, мускатний горіх, датований листопадом 2000 року, виявився не найстарішим. При подальшому огляді вона виявила тверді тюбики з глазур'ю для прикраси, датовані "серединою-кінцем 1990-х років".

Сара каже, що після цього випадку вся сім'я стала ретельніше перевіряти етикетки на речах.

"Процес очищення ящика для спецій, що залишився, був одночасно жахливим і абсолютно істеричним", — додала вона.

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