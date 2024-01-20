Одна з близнючок колола ботокс протягом 20 років, а інша – ні: хто з них зараз виглядає краще
Експеримент показав неймовірну різницю у зовнішності від тривалого використання популярної косметичної ін’єкції.
Унікальне 20-річне спостереження за ідентичними близнюками наочно продемонструвало, як ботокс змінює зовнішність. Детальніше про це дослідження написав британський таблоїд Daily Mail.
Одна із сестер, яким на момент початку експерименту в 2006 році було по 38 років, регулярно робила ін'єкції ботокса, а інша відмовлялася від подібних процедур. Згодом їхні обличчя порівняли, щоб виявити інтенсивність прояву ознак старіння.
Отже, у жінки, яка регулярно проводила ін'єкції, шкіра була більш гладкою, а зморшки менш глибокими. А от у її сестри можна побачити виражені зморшки на лобі та "гусячі лапки".
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У 2012 році, коли жінкам виповнилось по 44, відмінності стали ще очевиднішими. Обличчя сестри, яка відмовилась від процедур, виглядало більш "опухлим" з розпливчастими рисами.
На думку доктора Вільяма Біндера, автора дослідження, тривале використання ботокса не тільки розслабляє мімічні м'язи, а й змінює поведінку людини – вона перестає хмуритися і морщити лоб. Це, своєю чергою, допомагає уповільнити появу зморшок.
Вчений каже, що вироблення колагену та еластину, білків, які забезпечують структуру та еластичність шкіри, з віком зменшується. Шкіра стає тоншою, сухішою та не здатною зберігати форму.
У використанні ботокса є й суттєві мінуси. Ці косметичні процедури можуть викликати набряки, синці, асиметрію та "застигання" обличчя (стає як маска), обвислість брів та повік. Експерти попереджають й про серйозніші наслідки – анафілаксію, задишку та головний біль.
"При тривалому лікуванні пацієнтка може звикнути до того, що у неї немає потреби або можливості скорочувати м'язи обличчя, і з часом вона "навчиться" уникати цього", – додає Біндер.
Тож кожен має ухвалювати рішення самостійно, чи йому це потрібно.
До речі, "уколи краси" надзвичайно популярні у всьому світі. У 2022 році в США було проведено понад 8,7 мільйона процедур.
Але потрібно звертатися до професіоналів з багаторічним досвідом роботи, попередньо проконсультувавшись з сімейним лікарем.
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