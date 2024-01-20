Ловили пляшкою та пакетом: шоковані пасажири знайшли змію у салоні літака (відео)

Представники авіакомпанії попросили пасажирів бути пильними і не брати в салон тварин без узгодження з перевізником.

На борту літака авіакомпанії Thai AirAsia, що прямував за маршрутом Бангкок – Пхукет (Таїланд), шоковані пасажири помітили змію, яка повзала над багажними полицями. Відповідне відео з’явилося у TikTok та Х (колишній Twitter) та швидко стало вірусним.

"Я побачила якесь ворушіння і подумала, що мені просто здалося. Але виявилось, що це справжня змія! Люди в жаху розбіглися", – згадує той жахливий випадок одна з пасажирок.

На опублікованому ролику, який зібрав величезну кількість переглядів, можна побачити, як член екіпажу намагається зловити рептилію за допомогою пластикової пляшки. Згодом йому таки вдається загнати змію в пакет для сміття.

Після приземлення літак обшукали, щоб переконатися у відсутності інших "попутників". На щастя, нічого підозрілого та небезпечного під час ретельного огляду виявлено не було.

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Рептилія, ймовірно, пробралася на борт у чиїйсь ручній поклажі. Представники авіакомпанії попросили пасажирів бути пильними і не брати в салон тварин без узгодження з перевізником.

У коментарях користувачі діляться своїми здогадками.

"Мабуть, хтось купив, щоб привезти собі додому як сувенір. Не можна було цього робити. Це так страшно. Подякуйте бортпровідникові"

"Тепер авіакомпанії загрожує банкрутство"

"Схожа на нешкідливого вужа Lycodon davisonii (змія Бланфорда). Їх не часто виловлюють для продажу або для приготування екзотичних страв, ймовірно, вона сама залізла на борт"

На борту літака авіакомпанії Thai AirAsia знайшли змію На борту літака авіакомпанії Thai AirAsia знайшли змію Фото: TikTok

Пізніше "незвану гостю" ідентифікували – і це справді виявилась вуздечкова змія Бланфорда, вона не отруйна.

До речі, цей інцидент нагадав багатьом фільм "Змії в літаку" із Семюелом Джексоном у головній ролі. На щастя, цього разу все обійшлося без жертв та паніки.

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