Бездомного заарештували за те, що він спалив прапор країни для приготування вечері (фото)

У бесіді зі співробітниками поліції безхатченко розповів, що влада не змогла захистити його, і через це він усе втратив.

43-річному Фам Конг Хунг Нхан із В'єтнаму загрожує 3 роки в'язниці після того, як він показав у соцмережі кадри того, як він спалює прапор країни. Про це пише Radio Free Asia.

Бездомного чоловіка заарештували після того, як він нібито опублікував у Facebook відео, на якому він кинув прапор країни у вогонь, щоб приготувати свою вечерю. Нхан живе в провінції Ба Ріа-Вунгтау на півдні В'єтнаму.

Чоловіка затримало поліцейське слідче управління міста Ба Ріа за звинуваченням в "образі національного прапора" відповідно до статті 351 Кримінального кодексу В'єтнаму. Це порушення карається тюремним ув'язненням строком до трьох років і громадськими роботами.

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Влада стверджує, що 9 грудня 2023 року Нхан залишив мішок із зібраним ним сміттям для продажу перед одним із будинків, а сам пішов купити кави, а коли повернувся, виявив, що мішок зник. У гніві він зірвав прапор з одного з будинків і відніс їх у свій притулок на порожній ділянці. Пізніше ввечері, він використовував свій мобільний телефон, щоб записати, як він кладе прапор у свою дров'яну піч, поки готується вечеря. Наступного дня Нхан виклав майже чотирихвилинне відео на свій акаунт у Facebook.

Чоловік вважав, що влада не змогла захистити його Фото: Radio Free Asia

У доповіді поліції наводяться свідчення Нхана про те, що члени його сім'ї відкидали його, оскільки він був бездомним і змушений був заробляти на життя збиранням сміття на продаж. Він вважав, що влада не змогла захистити його.

Видання зазначає, що чоловік використовував свій акаунт у Facebook для розміщення і поширення історій, фотографій і відеороликів образливого для національного прапора змісту, що спотворюють і ганьблять честь і гідність батьків-засновників і лідерів партії і держави, спотворюють правду революційної історії та ганьблять народний уряд і соціалістичний режим у В'єтнамі.

Акаунт у Facebook Hung Van Pham Cong, який імовірно належить Няну, має понад 4 000 передплатників і містить низку постів, що вихваляють прапор колишньої Республіки В'єтнам і критикують нинішній режим.

У наступні дні відео з палаючим прапором кілька разів було видалено.

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