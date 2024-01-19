Літак загорівся за кілька хвилин після зльоту: цей моторошний момент потрапив на відео

Пожежна служба Маямі вчасно відреагувала на аварію. У результаті інциденту ніхто не постраждав, повідомляють в аеропорту.

В аеропорту Маямі, що в США, з хвостової частини вантажного літака Boeing 747 у польоті раптово вирвалися величезні язики полум'я. Екіпажу довелося здійснити екстрену посадку. Про надзвичайну подію, що сталась пізно ввечері у четвер, 18 січня, повідомляє видання Reuters.

На опублікованому відео можна побачити, як авіалайнер підіймається у нічне небо, а з його двигуна вириваються клуби вогню та іскор. Пілоти змогли ввімкнути режим зниження та благополучно посадити лайнер в аеропорту Маямі. На щастя, члени екіпажу не постраждали.

Дані відстеження польотів Flightradar24 показують, що пілот був змушений здійснити аварійну посадку Фото: Flightradar24

Представник авіакомпанії Atlas Air, якій належить Boeing, запевнив, що після інциденту буде проведено ретельну перевірку, щоб з'ясувати причину загоряння. Адже безпека пасажирів, за його словами, залишається пріоритетом перевізника.

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Пожежна служба Маямі також вчасно відреагувала на аварію. У результаті надзвичайної події ніхто не постраждав, повідомляють в аеропорту. Поки не відомо, скільки членів екіпажу перебувало на борту.

Boeing відмовилась від коментарів журналістам, в General Electric також не відповіли на інформаційні запити й жодним чином не прокоментували цю жахливу аварію.

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