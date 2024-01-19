Тільки "дуже розумні люди" зможуть розв'язати просту загадку й уникнути "вірної смерті"

Є дві стежки — одна веде до "вічного щастя", а інша до летального результату. У гравців у розпорядженні тільки одна "підказка", після якої потрібно зробити вибір.

Простий тест змушує гравців перевіряти швидкість прийняття рішень. Головне завдання людини обрати один із двох шляхів, який допоможе "вирішити вашу долю". Перевірити себе пропонує британський таблоїд The Mirror.

Автори головоломки стверджують, що якщо людина зможе розв'язати її, то вона належить до категорії "дуже розумних людей".

Видання зазначає, що чим більше людина тренує свій мозок, розв'язуючи складні головоломки та проходячи різні тести головоломки, тим розумнішою вона стає. Ця вікторина змушує гравців думати одразу і перевіряє швидкість прийняття рішень.

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У запитанні фігурують два шляхи — один веде до "вічного щастя", а інший — до "вірної смерті". Ваше завдання — поставити всього одне запитання людям, яких ви зустрінете на своєму шляху, щоб вони допомогли вирішити вашу долю.

Тест

Ви йдете дорогою і доходите до розвилки. Один шлях веде до "вірної смерті", інший — до "вічного щастя". Ви не знаєте, який із них обрати.

На середині розвилки ви зустрічаєте двох братів, які знають, якою дорогою йти. Один брат завжди говорить правду, а інший завжди бреше. Ви можете поставити їм тільки одне запитання.

Як би ви визначили, якою дорогою йти?

Відповідь

Запитайте кожного брата: "Якби ти був своїм братом, який шлях, на твою думку, веде до вічного щастя?"

Припустимо, шлях праворуч веде до "вічного щастя". Після того як ви поставите своє запитання, обидва брати скажуть вам одне й те саме: "Він би сказав, що ліва дорога веде до вічного щастя".

Як пояснив користувач Reddit OnscreenForecaster, "у будь-якому разі... людина вибере протилежне до того, що вони обидва скажуть, тому що один говорить правду про те, що це брехня, а інший бреше про те, що це правда".

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити приховану в оптичній ілюзії тварину за 8 секунд?

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