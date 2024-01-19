Житло надають, досвіду не треба: на розкішному острові пропонують "роботу мрії"

Керівництво обіцяє своїм "енергійним та відповідальним" працівникам влаштовувати безплатні сесії активного відпочинку.

Готель Raasay House на шотландському острові Расей (Raasay) пропонує "роботу мрії". Заклад шукає помічника на кухню із заробітною платою від 8 до 11 фунтів стерлінгів (380-525 гривень) за годину. Розпочати потрібно у квітні, пише британське видання Daily Record.

Роботодавець обіцяє забезпечити майбутнього працівника житлом і не встановлює вимог щодо досвіду роботи.

Серед основних обов'язків – миття посуду, правильна утилізація відходів і прибирання залишків їжі. В оголошенні про вакансію зазначено, що успішний кандидат з часом може перейти на посаду помічника-кухаря.

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Окрім іншого, керівництво готелю обіцяє своїм "енергійним та відповідальним" працівникам влаштовувати безоплатні сесії активного відпочинку на відкритому повітрі, оренду велосипедів, безплатну їжу та напої під час робочого дня, а також знижені тарифи на проживання для сім'ї та друзів.

Острів Расей, Шотландія Фото: Wikimedia Commons

Зараз в готелі Raasay House доступні й інші вакансії – офіціантів, покоївок, барменів, адміністраторів. Тож адміністрація закладу просить усіх охочих подавати заявки разом зі своїми партнерами та друзями.

До того ж там є чим зайнятися й у неробочий час. Працюють кафе, ресторан і бар, де можна замовити страви, приготовані з місцевих продуктів. Також доступний широкий спектр активностей на відкритому повітрі: каякінг, вітрильний спорт, скелелазіння і стрільба з лука.

За даними сайту з подорожей TripAdvisor, готель має популярність серед відвідувачів. Середній рейтинг становить 4,5 з 5 на основі 420 відгуків. До речі, на острові живе всього близько 160 осіб, тож це ідеальне місце для тих, хто шукає новий старт у 2024 році.

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