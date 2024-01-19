Матір платила дітям за виконання уроків та походи до школи: до чого це призвело у майбутньому
Жінка зізналась, що в її нащадків були серйозні проблеми з відвідуванням школи, зокрема, через тривожність. Тому будь-які методи, на її думку, хороші.
Келлі, мама трьох дітей з Великої Британії, придумала незвичайний спосіб мотивувати своїх нащадків ходити до школи. Жінка почала платити їм по 2 фунти стерлінгів на день (близько 100 гривень) за хорошу поведінку. Детальніше про це вона розповіла у своєму TikTok.
За словами британки, вранці перед школою у їхній сім'ї часто виникав хаос. Діти вередують, відмовлялися одягатися й впадають в істерику. Щоб уникнути цього, Келлі вирішила запровадити фінансове заохочення: 1 фунт (близько 50 гривень) дитина отримує за акуратний вигляд та ще 1 фунт, якщо йде до школи без сцен та криків.
"Це наш перший день у школі після Різдва. Хотіла поділитися з вами цим маленьким нововведенням. Звісно, комусь може здатися, що 10 фунтів на тиждень для однієї дитини – надто багато. Обставини у всіх різні. Але я роблю все можливе, аби стимулювати дітей до навчання", – каже в одному зі своїх відео Келлі.
Читайте також:
Вихователька з досвідом розказала, чому ніколи не віддасть свого малюка у дитсадок
Матір дозволяла маленькому синові малювати на стінах і тепер розповіла, ким він став
Тепер вони знову разом. Сестри влаштували "пастку", щоб примирити розлучених батьків
Як не дивно, своєрідний експеримент вдався – тепер діти з радістю збираються до школи, знаючи, що наприкінці тижня на них чекає грошова винагорода.
Однак не всім підписникам Келлі такий метод виховання молодого покоління здався вдалим. Мовляв, дітей потрібно виховувати, а не платити їм за елементарні речі. Та знайшлись й ті, хто підтримав жінку. Деякі батьки також зізналися, що використовують схожі способи мотивації.
- "Чудова ідея"
- "Поки це працює, вони з нетерпінням чекають завтрашнього дня"
- "Я практикую це зі своєю дочкою. Тепер вона щодня носить окуляри до школи та прибирає кімнату, щоб в суботу підрахувати свої заробітки. Це рішення нам Бог дарував".
- "Чесно кажучи, для мене це змінило правила гри"
- "Я справді дуже шокована тим, скільки людей написали повідомлення та сказали, що справді практикують це зі своїми дітьми"
Матір відповіла критикам, що в її нащадків були серйозні проблеми з відвідуванням школи, зокрема, через тривожність однієї дитини, тому будь-які методи, на її думку, хороші.
Читайте також:
У чорношкірих батьків народився син-альбінос із рудим волоссям: як це можливо
П'ятеро жінок розказали про одночасну вагітність від музиканта
"Змінять світ": жінка народила близнюків із різними роками народження