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П'ятеро жінок розказали про одночасну вагітність від музиканта (фото, відео)

Володимир Грисюк
Фото: TikTok | Зедді Вілл з Нью-Йорка стане багатодітним батьком

На відеозаписі з вечірки можна побачити, як мами танцюють та їдять разом і, здається, насолоджуються компанією одна одної.

22-річний музикант Зедді Вілл з Нью-Йорка (США) нещодавно організував вечірку, на яку запросив п'ятьох вагітних від нього подруг. Про його історію написало видання New York Post.

Повідомляється, що приголомшливу новину підтвердила на своїй сторінці в TikTok одна з партнерок чоловіка, 29-річна Ліззі Ешлі. Жінка продемонструвала запрошення на святковий вечір, яка відбулася у неділю, 14 січня, у Квінсі. А також опублікувала милі фото – на них щасливий Вілл та п'ять майбутніх мам з кругленькими животами.

"Я думаю, тепер ми сестри-дружини", – підписала ролик Ешлі, натякаючи на популярне реаліті-шоу про життя полігамної сім'ї.

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Сам Вілл і його подруги стверджують, що погодились на такий незвичайний союз заради блага дітей. Вони мріють виростити велику та дружну сім'ю й впевнені, що любов може набувати найнесподіваніших форм у сучасному світі.

Зедді Вілл з Нью-Йорка ощасливив 5 жінок
Фото: TikTok

"Погляньте на нашу прекрасну родину! Ми любимо нашого тата! І не збираємося руйнувати життя наших малюків", – стверджують майбутні матері.

На відео з вечірки можна побачити, як мами танцюють та їдять разом і, здається, насолоджуються компанією одна одної. Однак, попри те, що родина прийняла із розумінням їхній нетрадиційний стиль життя, у TikTok недоброзичливці критикують це рішення, називаючи його непристойним і аморальним.

  • "Соромно, не буду брехати"
  • "Як на мене, це огидно"
  • "До чого котиться цей світ?"
  • "Єдине, що має значення, – чи здатен він піклуватися про цих жінок та їхніх дітей. Якщо їм це подобається, то треба прийняти таку позицію"
  • "Схоже на якесь гетто, але це краще, ніж аб'юзивні стосунки"
  • "Будь ласка, скажіть мені, що це неправда"
Майбутні матері кажуть, що дуже щасливі
Фото: TikTok

Своєю чергою, менеджер Вілла каже, що він достатньо зрілий, щоб впоратися з роллю багатодітного батька.

"Суспільство змінилося й змінилася сучасна динаміка стосунків. Суть полягає в переосмисленні, відході від звичних практик через тиск суспільства", – переконаний він.

Однак психологи зазначають, що подібні експерименти рідко закінчуються добре, адже дітям потрібна стабільна сім'я, а не хаос у стосунках їхніх батьків.

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