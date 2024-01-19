Не туди натиснув: пасажир літака пішов у туалет і не повернувся (фото)

Під час рейсу з Мумбаї до Бенгалуру авіаперевізника SpiceJet стався курйозний інцидент.

Неприємний інцидент стався на одному з рейсів індійського бюджетного авіаперевізника SpiceJet. Пасажир випадково опинився замкнений у туалеті протягом майже всього польоту. Про цей курйозний випадок пише видання Indian Express.

Повідомляється, що чоловік вирушив до туалету незабаром після зльоту літака, що прямував рейсом з Мумбаї до Бенгалуру. Однак не так закрив двері, тож їх заклинило, ймовірно, через поломку замка. Попри відчайдушні спроби членів екіпажу звільнити чоловіка з пастки, їм це не вдалося.

"Пасажир, на жаль, застряг в туалеті приблизно на годину", — йдеться в офіційній заяві авіакомпанії SpiceJet.

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Щоб заспокоїти пасажира, бортпровідники засунули під двері туалету записку. У ній ішлося про те, що інженери негайно звільнять його після приземлення.

"Сер, ми зробили все можливе, щоб відчинити двері, але не змогли. Не панікуйте. Ми приземляємося за кілька хвилин, тому, будь ласка, закрийте кришку унітаза, сядьте на неї та убезпечте себе. Щойно відчиняться головні двері, прийде інженер", – вказано у тексті.

Бортпровідники передали заблокованому пасажирові записку Фото: New York Post

Так і сталося. Коли літак приземлився в аеропорту призначення, на борт піднялися два інженери. Вони зламали двері туалету і визволили пасажира після годинного ув'язнення. Лікарі "швидкої" оперативно надали наляканому чоловікові медичну допомогу, він не постраждав.

Авіакомпанія SpiceJet, своєю чергою, принесла свої вибачення потерпілому і повністю відшкодувала вартість квитка. В офіційній заяві вони написали, що глибоко шкодують про цей травматичний інцидент.

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