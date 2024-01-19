Мріяв додати 3 см: у Туреччині чоловіку випадково вкоротили пеніс на операції з його збільшення

Постраждалий вимагає від клініки понад 16 тисяч доларів компенсації. Лікар, який проводив операцію, заперечує інформацію про зниклий сантиметр.

У Туреччині чоловік подав до суду на клініку пластичної хірургії. Після операції зі збільшення пенісу він виявив, що його чоловічий орган навпаки зменшився. Про це пише Оdditycentral.

Пацієнт заявляє, що його пеніс став на 1 см коротший, ніж був до того, хоча клініка обіцяла збільшити його "чоловічу гідність" на 3, а то й на цілих 5 см.

Оперували двічі

Так, Ільтер, багатий банкір з Текірдага у Туреччині вимагає 500 000 лір (16 500 доларів США) як компенсацію від хірурга, який проводив оперативне втручання.

Постраждалий стверджує, що лікар пообіцяв йому додаткові 3 см, крім цього деяке збільшення в обхваті. Натомість після двох процедур чоловік усе переміряв і виявив, що замість омріяних 3 см довжина його органу скоротилася на 1 см.

Зараз чоловік судиться з клінікою, а саму операцію йому робили в січні 2022 року.

Згідно з документами, представленими адвокатами Ільтера, він пройшов першу процедуру збільшення пеніса в клініці доктора Сойлемеза в січні 2022 року. Під час одужання у банкіра почалася кровотеча, і він повідомив про це лікаря. Оглянувши свого пацієнта, Сойлемез призначив йому повторну операцію.

Що каже лікар

Банкір говорить, що мріяв додати 3 см до свого 12-сантиметрового пеніса, але лікар Солемез ці дані спростовує. За його словами, пеніс банкіра спочатку був завдовжки 11 см. Він визнає, що через анатомічну будову пацієнта збільшити статевий орган не вдалося, але наполягає, що нічого поганого не робив.

"Немає жодної помилки в проведеній мною процедури", — сказав Сойлемез суду , додавши, що він ніколи не брав жодних зобов’язань щодо довжини або обхвату пеніса пацієнта після процедури, і звинуватив його у вимаганні несправедливої ​​матеріальної компенсації.

Судовий процес все ще триває, а на операцію зі збільшення пеніса турок витратив кілька тисяч доларів.

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