Нічого неможливо вдіяти: забудовник зніс люксові будинки з усіма зручностями (фото)

Представники компанії-забудовника заявили, що зводять будинки найвищої якості, тому змушені визнати помилку і виправити її, попри збитки.

Забудовник Barratt David Wilson Homes визнав наявність дефектів у фундаменті частини об’єктів нерухомості на новозбудованому житловому комплексі недалеко від Кембриджа (Велика Британія). Невдовзі 36 об'єктів необхідно знести або перебудувати, пише видання The Sun.

Повідомляється, що роботи з демонтажу триватимуть ще 12 тижнів. Будівельники за можливості використовуватимуть цеглу, черепицю, двері, вікна та інші матеріали від зруйнованих об’єктів.

Знесення будинків Darwin Green Фото: Bav Media

Новий житловий комплекс розрахований на 1593 котеджі, а також включає парк, початкову школу, супермаркет, бібліотеку та спортивні споруди. Однак у червні минулого року забудовник виявив, що частина будинків не відповідає необхідним стандартам якості.

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Це велика проблема, позаяк деякі секції, що підлягають знесенню, вже були продані, хоча ніхто ще не встиг туди в'їхати. Інші проєкти все ще на етапі зведення – наразі триває друга фаза забудови комплексу. Згідно з прайсом, житло там продається за ціною до 851 тисячі фунтів стерлінгів.

Представники компанії заявили, що зводять будинки найвищої якості, тому змушені визнати помилку і виправити її, попри збитки.

"Як п'ятизірковий забудовник, ми маємо забезпечувати якість. Під час перевірок ми виявили, що невелика кількість незаселених об'єктів у нашому комплексі Darwin Green не відповідає нашим високим стандартам. На жаль, найефективніший спосіб виправити це на даному етапі – знести їх та згодом відбудувати заново", – пояснюють вони.

Новий житловий комплекс розрахований на 1593 котеджі Фото: Bav Media

Місцева влада, своєю чергою, висловила обурення тим, що відбувається.

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