Банкір хоче відсудити у лікаря велику суму за "невдале" збільшення чоловічої гідності

Адвокати Ільтера Тюркмена розповіли судді, що їхньому клієнту довелося терпіти нестерпний біль, через який він протягом місяця не міг нормально ходити.

Ільтер Тюркмен із Туреччини подав до суду на лікаря, якому він заплатив за процедуру зі збільшення статевого органа, після того, як він нібито зменшився на один сантиметр після невдалої операції. Про це пише Oddity Central.

Заможний банкір з Текірдага вимагає 500 000 лір (625 118 гривень) компенсації від доктора Халука Сойлемеза, який мав допомогти йому збільшити пеніс у довжину і в обхваті, але в підсумку призвів до його зменшення.

Потерпілий чоловік стверджує, що лікар обіцяв йому збільшити його статевий орган на 3 см як у довжину, так і в обхваті, але після двох невдалих процедур у підсумку він отримав на один сантиметр менше, ніж мав від початку. Адвокати банкіра розповіли судді 1-го цивільного суду першої інстанції, що йому довелося терпіти болісний біль, через який він протягом місяця не міг нормально ходити.

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Сам лікар стверджує, що пеніс банкіра спочатку мав довжину 11 см. Він визнає, що через анатомічні особливості пацієнта не вдалося збільшити його статевий орган, але наполягає на тому, що не зробив жодних помилок.

"У проведеній мною процедурі немає жодних непорозумінь", — заявив Сойлемез у суді.

Ілюстративне фото Фото: Flickr

Лікар також наголосив, що ніколи не надавав гарантій щодо довжини або охоплення статевого члена пацієнта після втручання. Він звинуватив банкіра в бажанні отримати неправомірну матеріальну компенсацію.

Курйозний судовий процес усе ще триває, і обидві сторони не надали коментарів на запити місцевої преси.

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