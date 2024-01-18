Правила поведінки чоловіків: книга 1913 року здивувала користувачів соцмереж (фото)

Багатьох людей вразив список речей, які, на думку автора незвичайного твору, не можна робити у стосунках подружжю.

Користувач популярного форуму з нікнеймом TonyClifton323 виклав уривок із книги з правилами поведінки для чоловіків. Автор посту викликав жваві обговорення між людьми в соцмережах. Знімками книги він поділився на Reddit.

Багатьох коментаторів вразив список речей, які, на думку автора, не можна робити у стосунках подружжю.

За словами автора поста, книга, що розповідає про те, як мають поводитися чоловіки, була випущена 1913 року. У ній, зокрема, стверджується, що подружжю не можна проявляти нервозність.

"Деякі чоловіки не можуть заспокоїтися ні на хвилину. Вони входять у кімнати, виходять із них, грають із сіллю під час вечері, малюють уявні лінії на скатертині ножем, стукають пальцями по столу. (...) Вони підтримують у напрузі своїх дружин, яким потрібні залізні нерви, щоб витримати це", — йдеться в книзі.

Невелика частина розповіді Фото: Reddit

Таке твердження здивувало читачів форуму. Багато людей захотіли прочитати книгу повністю.

"Тепер я дуже хочу прочитати цю книжку, вона божевільна", "Я б із задоволенням прочитав її", "Дуже цікава книжка", — писали люди.

Багато людей захотіли прочитати книгу Фото: колаж Фокус

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