Був схожий на зомбі: п'яний чоловік вкусив стюардесу під час польоту (фото)

Інцидент спонукав пілотів літака зі 159 пасажирами на борту повернутися через Тихий океан в аеропорт.

П'яний житель США вкусив стюардесу японської авіакомпанії All Nippon Airlines просто під час польоту. Пілоти розвернули літак у повітрі й чоловік потрапив до поліції. Про це пише CBS News.

"Сильно п'яний" 55-річний американець на рейсі 118 All Nippon Airways (ANA) вкусив члена екіпажу за руку. Жінка отримала легкі поранення.

За даними ANA, інцидент спонукав пілотів літака зі 159 пасажирами на борту повернутися через Тихий океан в аеропорт Ханеда, де чоловіка передали поліції.

Інцидент стався на рейсі з Токіо до Сіетла. Представник авіакомпанії уточнив, що повітряному судну довелося повернутися в аеропорт вильоту через те, що 55-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, вкусив руку члена екіпажу. Повідомляється, що бортпровідниця дістала легкі поранення.

Літак розвернули просто в повітрі Фото: Flightradar24

Японська телекомпанія TBS процитувала слова пасажира, який сказав слідчим, що він "взагалі не пам'ятає" своєї поведінки.

Інцидент змусив деяких користувачів соціальних мереж порівняти інцидент із "початком фільму про зомбі". Інші висловили жаль з приводу численних проблем японської авіації цього року.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот наосліп посадив літак після того, як його лазер потрапив йому в очі. Джонатону Фею потрібна була медична допомога після того, як лазерний промінь, який Крістофер Харріс спрямував у кабіну пілотів, потрапив йому прямо в обличчя.

Також стало відомо, що у справі найбільш невловимого викрадача літаків з'явилася нова зачіпка. Історія, яка вразила всю Америку на початку 1970-х, як і раніше, залишає в невіданні не тільки агентів ФБР, а й увесь світ.