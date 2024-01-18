"Найнебезпечніша стежка": стародавня дорога забрала життя майже 100 людей (фото)

Головними небезпеками для мандрівників є сипучі піски, стрілянина військових і приплив, здатний заманити в пастку і затягнути під воду неуважних людей.

У Великій Британії стародавня відливна дорога Брумвей забрала життя майже 100 осіб. Упродовж століть стежка була єдиним сухопутним зв'язком островів Хейвенгор, Нью-Інгленд і Фаулнесс із материком. Про це пише Daily Star.

"Найнебезпечніша стежка" у Великій Британії небезпечна своїми сипучими пісками, припливами та пострілами військових.

За наявними даними, за роки свого існування дорога забрала життя до 100 осіб. Існування Брумвею підтверджено щонайменше з 1419 року. Головними небезпеками для мандрівників є сипучі піски, стрілянина військових і приплив, здатний заманити в пастку і затягнути під воду неуважних людей.

Видання зазначає, що дорога використовується вже понад 600 років, і за цей час, за деякими даними, загинуло від 60 до 100 осіб. Вона розташована біля острова Фолнесс на узбережжі Ессекса. Острів має дивні правила. Його площа становить близько дев'яти квадратних миль, і на ньому проживає близько 150 осіб. Якщо людина не одна з них або не приїхали до них у гості, то її не пустять пройти небезпечною стежкою.

Британська армія контролює всі засоби для в'їзду на острів і виїзду з нього.

Дорогу контролюють британські військові Фото: Wikipedia

У грудні блогер Том Скотт вирушив через Брумвей, пройшовши стежкою, вкритою сипучими пісками і брудом, який глибоко затягує. Його гід, Том Беннетт, пояснив, що приплив набігає з північного моря і приходить не так, як його могли б очікувати, прямо з горизонту, а часто закручується в берегову лінію, таким чином відрізаючи людині шлях назад. Він також зазначив, що навігація також ускладнена,

"Дорогою дуже легко заблукати, особливо в умовах поганої видимості... оскільки тут немає жодних орієнтирів, і ви можете дуже швидко дезорієнтуватися. Нерідко люди йдуть далі в море, а не повертаються на сушу", — сказав він.

Шлях відкритий для відвідувачів тільки у вихідні, тому що Міністерство оборони використовує його як полігон для стрільби, і тому тут часто можна зустріти залишки боєприпасів. Страхітливі таблички закликають ні до чого не торкатися.

"Кратери від снарядів також є проблемою через боєприпаси, що вибухнули. Ці воронки створюють, по суті, хиткі піски", — додав містер Беннетт.

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