Роками готувалася до катастрофи: жінка присягнулася не пускати у свій бункер навіть рідних

Роуен Маккензі почала робити запаси 12 років тому. Нещодавно вона вжила нових заходів, щоб забезпечити собі безпеку.

Жінка зі США, яка побудувала бункер на випадок кінця світу, стверджує, що двері будуть зачиненими для всіх, хто перебуває за межами її будинку, включно з навіть членами її сім'ї. Про це пише Daily Mail.

38-річна Роуен Маккензі зі штату Міссурі, яка стала феноменом у соціальних мережах після того, як розповіла, що готує свій дім до катастрофи вже 12 років, вважає, що це необхідно для того, щоб вижити в судний день.

Раніше американка потрапила в заголовки газет після того, як розповіла, що витратила понад 90 000 доларів на свої приховані запаси в бункері. Вона почала поповнювати свої запаси 12 років тому і спочатку купувала боби й рис, які вона навчилася зберігати методом проб і помилок.

"Я завжди говорила, що якщо ти не допоміг побудувати це, то доведеться приймати важкі рішення. Мої двері не будуть відчиненими ні для кого, чи то сім'я, чи ні. Мені незручно, але важкі часи вимагають важких рішень у суворій реальності", — розповідала жінка.

У міру того як запаси Маккензі зростали, домогосподарка витратила понад 10 000 доларів на будівництво спеціального підземного приміщення в підвалі свого будинку, де вона зберігає їжу і воду, а також зброю для оборони.

Роуен Маккензі почала робити запаси 12 років тому Фото: Jam Press

Тепер, в умовах кількох воєн, напруженої ситуації в економіці та можливої появи на Землі інопланетян, вона вжила нових заходів, щоб забезпечити собі безпеку.

"Я готуюся до війни, інфляції, ядерної катастрофи й загального хаосу. Ціни на все так зросли, але я маю підготувати себе і свою сім'ю до будь-якої катастрофи. Наших запасів має вистачити на рік або більше, і я розробила нові плани з будівництва другого бункера на випадок, якщо один опиниться під загрозою", — каже Роуен.

Американка стверджує, що більша частина її запасів не пропаде ще 25 років Фото: Jam Press

Американка стверджує, що більша частина її запасів не пропаде ще 25 років, і все завдяки її "бездоганній" системі ротації, що забезпечує мінімальні втрати. Також вона розповіла про свої головні поради для тих, хто хоче підготуватися до судного дня. На її думку, необхідні продукти харчування та медикаменти, про які часто забувають. Їхній дефіцит стане катастрофою під час передбачуваного кінця світу. Ще одним головним фактором виживання вона називає запас води.

"У заготовленні уся річ у тім, що навіть найнепотрібніші речі стануть благословенням, коли вони знадобляться і будуть недоступні. Краще мати більше, ніж потрібно, ніж потім потребувати й не мати цього", — додала вона.

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