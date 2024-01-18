Витратила всього 4 долари: жінка купила на розпродажі витвір мистецтва (фото)

Часто цінні речі можна знайти на гаражному або вуличному розпродажі. Так сталося і з роботою відомого фотографа Анселя Адамса, яку купили за копійки.

Жінка, яка вирішила не називати свого імені, вирушила до комісійної крамниці й знайшла там свою улюблену роботу фотографа, оформлену в індивідуальну рамку. Вона купила товар всього за 4 долари. Про свою знахідку вона повідомила на популярному форумі Reddit, у темі, де люди діляться цінними речами, купленими на розпродажах.

Витвір мистецтва може коштувати набагато більше. На сайті фотографа він оцінюється в 650 доларів.

У своєму повідомленні любителька розпродажів поділилася своєю особливою знахідкою.

"Сьогодні мені захотілося пройтися комісійними магазинами і я знайшла свою улюблену роботу фотографа, оформлену в індивідуальну рамку", — написала вона.

Пізніше в коментарях під серією зображень чорно-білої фотографії в рамці жінка повідомила, що витратила лише 4 долари.

На сайті фотографа роботу оцінюють у 650 доларів Фото: колаж Фокус

Фотограф, про якого йдеться, — не хто інший, як американець Ансель Адамс, а його робота називається "Ель-Капітан, зима" і коштує на сайті художника 650 доларів. Чоловік прославився своїми чорно-білими знімками американського Заходу. Також Адамс є автором низки книжок, зокрема трилогії "Камера", "Негатив", "Відбиток" і "Відбиток".

Розділ коментарів під знімком фотографа був наповнений схожими історіями і захопленнями на адресу покупниці.

"Який фантастичний результат", "Це справді чудово", "Я мрію зробити таку знахідку", "Адамс був майстром. Чудовий витвір. Я так заздрю", — писали користувачі форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що мама дочки-мільйонерки погодилася купити синові годинник за $863 000. Світська левиця Роксі Яценко погодилася з вимогою свого хлопчика купити йому дорогий подарунок. Раніше бізнесвумен вже балувала подібним чином своїх дітей.

Також стало відомо, що постояльці готелю вкрали з номера сидіння для унітаза та умивальник. Співробітники готелю були одночасно спантеличені й вражені, коли виявили, що постояльці забрали з собою більшу частину сантехніки з ванної кімнати.