"Легенда про єті": невловиму істоту вперше було помічено в Гімалайських горах (фото)

На фотографіях видно, як пухнастий звір підходить до предмета, схожого на відро, біля будови й озирається на камеру. Цю тварину вважають "основою легенди про єті".

У горах східної Індії невловима істота з "легенд про єті" блукала ландшафтом, ховаючись під покровом темряви. Тварина навіть не підозрювала, що за нею спостерігали. Про це повідомляє видання Sikkim News 24 у Facebool.

Всесвітній фонд дикої природи в Індії та Департамент лісів Сіккіму встановили "велику" кількість камер стеження для вивчення дикої природи в гірському штаті Сіккім. Одна з них зняла тибетського бурого ведмедя.

За словами представників департаменту, 1 грудня одна камера сфотографувала волохату істоту біля будівлі в окрузі Манган (у Сіккімі, індійському штаті в Гімалайських горах). На фотографіях видно, як пухнастий звір підходить до предмета, схожого на відро, біля будівлі й озирається на камеру.

Співробітники відділу дикої природи ідентифікували тварину як рідкісного тибетського бурого ведмедя. Це перший випадок спостереження тварини в Індії за весь час.

Невловимий звір, також відомий як тибетський блакитний ведмідь, "є одним із найрідкісніших підвидів ведмедів у світі" і "рідко трапляється в дикій природі", кажуть представники лісового господарства. Тварину можна впізнати за світлішим жовто-коричневим шарфоподібним коміром на шиї.

Тибетські бурі ведмеді вважаються "основою легенди про єті" Фото: Facebook

Тибетські бурі ведмеді вважаються "основою легенди про єті", згідно з дослідженням 2017 року. Представники дикої природи заявили, що продовжать вивчати дику природу Сіккіму, щоб оцінити їхню популяцію в цьому районі.

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